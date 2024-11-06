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В МАГАТЭ рассчитывают на плодотворное сотрудничество с США - РИА Новости, 06.11.2024
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15:44 06.11.2024 (обновлено: 16:04 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982225472.html
В МАГАТЭ рассчитывают на плодотворное сотрудничество с США
В МАГАТЭ рассчитывают на плодотворное сотрудничество с США - РИА Новости, 06.11.2024
В МАГАТЭ рассчитывают на плодотворное сотрудничество с США
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новой администрацией США под руководством Дональда Трампа, ранее такой... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:44
2024-11-06T16:04
сша
магатэ
в мире
дональд трамп
nbc
рафаэль гросси
италия
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новой администрацией США под руководством Дональда Трампа, ранее такой опыт уже был."Я могу сказать вам, что я ранее уже сотрудничал с администрацией Трампа, и мы работали очень плодотворно. Поэтому я рассчитываю, что это будет продолжено", - сказал Гросси журналистам после открытия заседания группы МАГАТЭ по термоядерной энергии на пресс-конференции в Риме, в которой также участвовал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин. Общение с прессой транслировалось на официальном Youtube-канале итальянского МИД.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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сша, магатэ, в мире, дональд трамп, nbc, рафаэль гросси, италия, рим, камала харрис
США, МАГАТЭ, В мире, Дональд Трамп, NBC, Рафаэль Гросси, Италия, Рим, Камала Харрис
В МАГАТЭ рассчитывают на плодотворное сотрудничество с США

Гросси рассчитывает на плодотворное сотрудничество с США под руководством Трампа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . Архивное фото
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новой администрацией США под руководством Дональда Трампа, ранее такой опыт уже был.
"Я могу сказать вам, что я ранее уже сотрудничал с администрацией Трампа, и мы работали очень плодотворно. Поэтому я рассчитываю, что это будет продолжено", - сказал Гросси журналистам после открытия заседания группы МАГАТЭ по термоядерной энергии на пресс-конференции в Риме, в которой также участвовал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин. Общение с прессой транслировалось на официальном Youtube-канале итальянского МИД.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Трамп вернул эти штаты". Чем удивили выборы в США
Вчера, 12:12
 
СШАМАГАТЭВ миреДональд ТрампNBCРафаэль ГроссиИталияРимКамала Харрис
 
 
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