В МАГАТЭ рассчитывают на плодотворное сотрудничество с США
Гросси рассчитывает на плодотворное сотрудничество с США под руководством Трампа
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . Архивное фото
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новой администрацией США под руководством Дональда Трампа, ранее такой опыт уже был.
"Я могу сказать вам, что я ранее уже сотрудничал с администрацией Трампа, и мы работали очень плодотворно. Поэтому я рассчитываю, что это будет продолжено", - сказал Гросси журналистам после открытия заседания группы МАГАТЭ по термоядерной энергии на пресс-конференции в Риме, в которой также участвовал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин. Общение с прессой транслировалось на официальном Youtube-канале итальянского МИД.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.