https://ria.ru/20241106/tramp-1982225472.html

В МАГАТЭ рассчитывают на плодотворное сотрудничество с США

В МАГАТЭ рассчитывают на плодотворное сотрудничество с США - РИА Новости, 06.11.2024

В МАГАТЭ рассчитывают на плодотворное сотрудничество с США

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новой администрацией США под руководством Дональда Трампа, ранее такой... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:44

2024-11-06T15:44

2024-11-06T16:04

сша

магатэ

в мире

дональд трамп

nbc

рафаэль гросси

италия

рим

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970587292_0:20:2753:1569_1920x0_80_0_0_205e83391704e7d2585c0672cb0a8aeb.jpg

ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новой администрацией США под руководством Дональда Трампа, ранее такой опыт уже был."Я могу сказать вам, что я ранее уже сотрудничал с администрацией Трампа, и мы работали очень плодотворно. Поэтому я рассчитываю, что это будет продолжено", - сказал Гросси журналистам после открытия заседания группы МАГАТЭ по термоядерной энергии на пресс-конференции в Риме, в которой также участвовал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин. Общение с прессой транслировалось на официальном Youtube-канале итальянского МИД.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/ssha-1982160750.html

сша

италия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, магатэ, в мире, дональд трамп, nbc, рафаэль гросси, италия, рим, камала харрис