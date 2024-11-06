https://ria.ru/20241106/tramp-1982193899.html
WSJ и WP сообщили о победе Трампа на выборах в США
WSJ и WP сообщили о победе Трампа на выборах в США - РИА Новости, 06.11.2024
WSJ и WP сообщили о победе Трампа на выборах в США
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков, следует из прогнозов газет Washington... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:53
2024-11-06T13:53
2024-11-06T13:58
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков, следует из прогнозов газет Washington Post и Wall Street Journal.По данным Washington Post, Трамп получил 276 голосов выборщиков, тогда как Wall Street Journal сообщает, что их у него уже 277.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982178948.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), флорида, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Флорида, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
WSJ и WP сообщили о победе Трампа на выборах в США
WSJ и WP: Трамп победил на выборах, набрав более 270 голосов выборщиков