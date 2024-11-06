https://ria.ru/20241106/tramp-1982192388.html

Reuters объявило о победе Трампа

Reuters объявило о победе Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Reuters объявило о победе Трампа

Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп побеждает в президентской гонке, передает агентство Рейтер со ссылкой на прогноз компании... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:45

2024-11-06T13:45

2024-11-06T13:45

в мире

сша

вашингтон (штат)

флорида

камала харрис

выборы президента сша — 2024

дональд трамп

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп побеждает в президентской гонке, передает агентство Рейтер со ссылкой на прогноз компании Edison Research.По данным компании, у Трампа достаточно голосов, чтобы выиграть выборы.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/ssha-1982160750.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), флорида, камала харрис, выборы президента сша — 2024, дональд трамп