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Reuters объявило о победе Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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13:45 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982192388.html
Reuters объявило о победе Трампа
Reuters объявило о победе Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Reuters объявило о победе Трампа
Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп побеждает в президентской гонке, передает агентство Рейтер со ссылкой на прогноз компании... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:45
2024-11-06T13:45
в мире
сша
вашингтон (штат)
флорида
камала харрис
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп побеждает в президентской гонке, передает агентство Рейтер со ссылкой на прогноз компании Edison Research.По данным компании, у Трампа достаточно голосов, чтобы выиграть выборы.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, сша, вашингтон (штат), флорида, камала харрис, выборы президента сша — 2024, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Флорида, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп
Reuters объявило о победе Трампа

Reuters объявило о победе Трампа со ссылкой на прогноз Edison Research

© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп побеждает в президентской гонке, передает агентство Рейтер со ссылкой на прогноз компании Edison Research.
По данным компании, у Трампа достаточно голосов, чтобы выиграть выборы.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Трамп вернул эти штаты". Чем удивили выборы в США
Вчера, 12:12
 
В миреСШАВашингтон (штат)ФлоридаКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Дональд Трамп
 
 
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