https://ria.ru/20241106/tramp-1982191951.html

Телеканал CBS объявил Трампа победителем на выборах

Телеканал CBS объявил Трампа победителем на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Телеканал CBS объявил Трампа победителем на выборах

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков, следует из прогноза телеканала CBS. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:41

2024-11-06T13:41

2024-11-06T15:30

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков, следует из прогноза телеканала CBS.Телеканал CBS сообщил, что Трамп получил 276 голосов выборщиков. По информации телеканала, Трампа поддержали 51% избирателей.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024