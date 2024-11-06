https://ria.ru/20241106/tramp-1982191735.html

Трамп побеждает на выборах президента США, пишет NYT

Трамп побеждает на выборах президента США, пишет NYT - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп побеждает на выборах президента США, пишет NYT

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, набрав 277 голосов выборщиков, следует из прогнозов американской газеты РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:40

2024-11-06T13:40

2024-11-06T13:50

в мире

выборы президента сша — 2024

дональд трамп

сша

вашингтон (штат)

камала харрис

флорида

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982148652_0:0:2741:1542_1920x0_80_0_0_91cb4cd418d6a6b79e98c913a02347f6.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, набрав 277 голосов выборщиков, следует из прогнозов американской газеты New York Times.Согласно опубликованным данным газеты, кандидат от Демократической партии Камала Харрис набирает только 224 голоса коллегии выборщиков.Для победы один из кандидатов должен был заручиться поддержкой не менее чем 270 из 538 голосов.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982178948.html

сша

вашингтон (штат)

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, сша, вашингтон (штат), камала харрис, флорида