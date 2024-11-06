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Трамп побеждает на выборах президента США, пишет NYT - РИА Новости, 06.11.2024
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13:40 06.11.2024 (обновлено: 13:50 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982191735.html
Трамп побеждает на выборах президента США, пишет NYT
Трамп побеждает на выборах президента США, пишет NYT - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп побеждает на выборах президента США, пишет NYT
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, набрав 277 голосов выборщиков, следует из прогнозов американской газеты РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:40
2024-11-06T13:50
в мире
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
сша
вашингтон (штат)
камала харрис
флорида
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, набрав 277 голосов выборщиков, следует из прогнозов американской газеты New York Times.Согласно опубликованным данным газеты, кандидат от Демократической партии Камала Харрис набирает только 224 голоса коллегии выборщиков.Для победы один из кандидатов должен был заручиться поддержкой не менее чем 270 из 538 голосов.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
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сша
вашингтон (штат)
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в мире, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, сша, вашингтон (штат), камала харрис, флорида
В мире, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, США, Вашингтон (штат), Камала Харрис, Флорида
Трамп побеждает на выборах президента США, пишет NYT

NYT: Трамп побеждает на выборах президента США, у него 277 голосов выборщиков

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, набрав 277 голосов выборщиков, следует из прогнозов американской газеты New York Times.
Согласно опубликованным данным газеты, кандидат от Демократической партии Камала Харрис набирает только 224 голоса коллегии выборщиков.
Для победы один из кандидатов должен был заручиться поддержкой не менее чем 270 из 538 голосов.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
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В миреВыборы президента США — 2024Дональд ТрампСШАВашингтон (штат)Камала ХаррисФлорида
 
 
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