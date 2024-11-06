https://ria.ru/20241106/tramp-1982155085.html

Премьер Британии поздравил Трампа с победой на выборах

Премьер Британии поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Премьер Британии поздравил Трампа с победой на выборах

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в соцсети X поздравил Дональда Трампа с "исторической" победой на президентских выборах в США и выразил готовность... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:27

2024-11-06T11:27

2024-11-06T16:34

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в соцсети X поздравил Дональда Трампа с "исторической" победой на президентских выборах в США и выразил готовность сотрудничать ради процветания отношений между странами."Поздравляю избранного президента Трампа с исторической победой на выборах. Я с нетерпением жду возможности работать с вами в ближайшие годы. Как самые близкие союзники, мы стоим плечом к плечу на защите наших общих ценностей: свободы, демократии и предпринимательства. От роста и безопасности до инноваций и технологий - я знаю, что особые отношения между Великобританией и США будут продолжать процветать по обе стороны Атлантики в течение многих лет", - говорится в заявлении, опубликованном на странице премьера.Республиканца с победой поздравил и глава британского МИД Дэвид Лэмми. По его словам, у Британии нет "большего друга", чем США. "Мы рассчитываем на работу с вами (Трампом) и (республиканским кандидатом на пост вице-президента) Джей-Ди Вэнса", - написал он на интернет-платформе.Глава британской партии либеральных демократов Эд Дейви в свою очередь негативно высказался о победе Трампа. "Это мрачный, мрачный день для людей по всему миру. Крупнейшую экономику и самую мощную армию мира возглавит опасный, разрушительный демагог", - написал он в соцсети X.Близкий к Трампу британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фараж при этом заявил в соцсети, что республиканец совершил "самое невероятное за нашу жизнь политическое возвращение". Фараж призвал британского премьера "расстелить красную дорожку" для Трампа, которого он называет "настоящим другом" Великобритании.Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен также выразил удовлетворение в связи с победой Трампа, добавив в отдельном сообщении, что "режиму Зеленского пришел конец".Вслед за британским лидером Трампа поздравил и ирландский премьер Саймон Харрис. "Народ Соединенных Штатов сказал свое слово, Ирландия будет работать над углублением и усилением исторических и нерушимых связей между нашими народами и странами в ближайшие годы", - написал он в соцсети X.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, дональд трамп, в мире, выборы президента сша — 2024