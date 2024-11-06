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Трамп лидирует в штате Невада, сообщает AP - РИА Новости, 06.11.2024
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08:59 06.11.2024 (обновлено: 09:25 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982111515.html
Трамп лидирует в штате Невада, сообщает AP
Трамп лидирует в штате Невада, сообщает AP - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в штате Невада, сообщает AP
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Невада с шестью голосами выборщиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 4%... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:59
2024-11-06T09:25
в мире
невада
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Невада с шестью голосами выборщиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 4% голосов.По состоянию на 00.57 по вашингтонскому времени (8.57 мск) Трамп набирает 71,4% голосов, Харрис - 26,8% после подсчета 4% голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, невада, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Невада, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп лидирует в штате Невада, сообщает AP

AP: Трамп лидирует в штате Невада после подсчета четырех процентов голосов

© AP Photo / Lindsey WassonЛюди во время голосования на выборах президента США
Люди во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Lindsey Wasson
Люди во время голосования на выборах президента США
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Невада с шестью голосами выборщиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 4% голосов.
По состоянию на 00.57 по вашингтонскому времени (8.57 мск) Трамп набирает 71,4% голосов, Харрис - 26,8% после подсчета 4% голосов.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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2 ноября, 16:49
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреНевадаДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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