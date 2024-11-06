Трамп лидирует в штате Невада, сообщает AP
AP: Трамп лидирует в штате Невада после подсчета четырех процентов голосов
© AP Photo / Lindsey WassonЛюди во время голосования на выборах президента США
© AP Photo / Lindsey Wasson
Люди во время голосования на выборах президента США
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Невада с шестью голосами выборщиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 4% голосов.
По состоянию на 00.57 по вашингтонскому времени (8.57 мск) Трамп набирает 71,4% голосов, Харрис - 26,8% после подсчета 4% голосов.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.