https://ria.ru/20241106/tramp-1982110149.html
Трамп набирает 246 голосов, значительно опережая Харрис, пишет NBC News
Трамп набирает 246 голосов, значительно опережая Харрис, пишет NBC News - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп набирает 246 голосов, значительно опережая Харрис, пишет NBC News
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая свою соперницу от Демократической партии РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:48
2024-11-06T08:48
2024-11-06T08:57
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис, свидетельствует прогноз NBC News.По прогнозному расчету телеканала, Харрис на данный момент заручилась поддержкой только 189 выборщиков.Для победы на президентских выборах один из кандидатов должен заручиться 270 голосами выборщиков.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп набирает 246 голосов, значительно опережая Харрис, пишет NBC News
NBC News: Трамп набирает 246 голосов против 189 у Харрис