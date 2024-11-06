https://ria.ru/20241106/tramp-1982109355.html

СМИ сообщают об оптимизме в команде Трампа

СМИ сообщают об оптимизме в команде Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ сообщают об оптимизме в команде Трампа

Первые результаты голосования на президентских выборах в США внушают оптимизм команде кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:44

2024-11-06T08:44

2024-11-06T08:44

в мире

сша

флорида

аризона

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Первые результаты голосования на президентских выборах в США внушают оптимизм команде кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN. "Люди из предвыборного штаба Дональда Трампа все более оптимистичны по мере появления первых результатов", - отмечает телеканал. Телеканал добавляет, что в предвыборном штабе Трампа раздаются бурные аплодисменты с каждым очередным объявлением о его прогнозируемой победе в том или ином штабе. Сторонники Трампа, по данным телеканала, начали прибывать в его предвыборный штаб в Палм-Бич из его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, аризона, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024