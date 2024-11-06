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СМИ сообщают об оптимизме в команде Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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08:44 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982109355.html
СМИ сообщают об оптимизме в команде Трампа
СМИ сообщают об оптимизме в команде Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ сообщают об оптимизме в команде Трампа
Первые результаты голосования на президентских выборах в США внушают оптимизм команде кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:44
2024-11-06T08:44
в мире
сша
флорида
аризона
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Первые результаты голосования на президентских выборах в США внушают оптимизм команде кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN. "Люди из предвыборного штаба Дональда Трампа все более оптимистичны по мере появления первых результатов", - отмечает телеканал. Телеканал добавляет, что в предвыборном штабе Трампа раздаются бурные аплодисменты с каждым очередным объявлением о его прогнозируемой победе в том или ином штабе. Сторонники Трампа, по данным телеканала, начали прибывать в его предвыборный штаб в Палм-Бич из его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, флорида, аризона, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Аризона, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ сообщают об оптимизме в команде Трампа

CNN: первые результаты выборов в США внушают оптимизм команде Трампа

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Первые результаты голосования на президентских выборах в США внушают оптимизм команде кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.
"Люди из предвыборного штаба Дональда Трампа все более оптимистичны по мере появления первых результатов", - отмечает телеканал.
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Телеканал добавляет, что в предвыборном штабе Трампа раздаются бурные аплодисменты с каждым очередным объявлением о его прогнозируемой победе в том или ином штабе. Сторонники Трампа, по данным телеканала, начали прибывать в его предвыборный штаб в Палм-Бич из его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШАФлоридаАризонаДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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