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Трамп обратится к сторонникам в Палм-Бич в ближайшее время, пишут СМИ
Трамп обратится к сторонникам в Палм-Бич в ближайшее время, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп обратится к сторонникам в Палм-Бич в ближайшее время, пишут СМИ
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, который по предварительным результатам обработки бюллетеней лидирует на выборах в США, возможно скоро... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:36
2024-11-06T08:36
2024-11-06T08:58
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, который по предварительным результатам обработки бюллетеней лидирует на выборах в США, возможно скоро обратится к своим сторонникам в Палм-Бич в штате Флорида, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.По информации телеканала, Трамп направляется в конференц-центр, где сейчас сторонники следят за ходом объявления предварительных результатов. Его поместье также находится в Палм-Бич.Ранее CNN сообщал, что первые результаты голосования на президентских выборах в США внушают оптимизм команде кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По информации телеканала, в предвыборном штабе Трампа раздаются бурные аплодисменты с каждым очередным объявлением о его прогнозируемой победе в том или ином штабе.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, флорида, аризона, камала харрис, дональд трамп
Выборы президента США — 2024, В мире, США, Флорида, Аризона, Камала Харрис, Дональд Трамп
Трамп обратится к сторонникам в Палм-Бич в ближайшее время, пишут СМИ
CNN: Трамп обратится к сторонникам в Палм-Бич в ближайшее время