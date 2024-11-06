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СМИ: Трамп получает 230 голосов выборщиков против 169 у Харрис - РИА Новости, 06.11.2024
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08:06 06.11.2024 (обновлено: 08:13 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982105713.html
СМИ: Трамп получает 230 голосов выборщиков против 169 у Харрис
СМИ: Трамп получает 230 голосов выборщиков против 169 у Харрис - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: Трамп получает 230 голосов выборщиков против 169 у Харрис
Компания Edison Research прогнозирует кандидату от республиканцев на президентских выборах и экс-президенту США Дональду Трампу 230 голосов выборщиков, а его... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:06
2024-11-06T08:13
в мире
выборы президента сша — 2024
сша
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания Edison Research прогнозирует кандидату от республиканцев на президентских выборах и экс-президенту США Дональду Трампу 230 голосов выборщиков, а его сопернице от демократов и вице-президенту Камале Харрис - 169 голосов, передает агентство Рейтер.Ранее, согласно прогнозам компании, Трамп получал 211 голосов, а Харрис - 145.Согласно данным Edison Research, Трамп по состоянию на 24.00 (8.00 мск) может получить голоса 230 выборщиков, а Харрис - 169.Для победы кандидату необходимо будет набрать 270 голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, выборы президента сша — 2024, сша, дональд трамп, камала харрис
В мире, Выборы президента США — 2024, США, Дональд Трамп, Камала Харрис
СМИ: Трамп получает 230 голосов выборщиков против 169 у Харрис

Edison Research: Трамп получает 230 голосов выборщиков против 169 у Харрис

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания Edison Research прогнозирует кандидату от республиканцев на президентских выборах и экс-президенту США Дональду Трампу 230 голосов выборщиков, а его сопернице от демократов и вице-президенту Камале Харрис - 169 голосов, передает агентство Рейтер.
Ранее, согласно прогнозам компании, Трамп получал 211 голосов, а Харрис - 145.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
Согласно данным Edison Research, Трамп по состоянию на 24.00 (8.00 мск) может получить голоса 230 выборщиков, а Харрис - 169.
Для победы кандидату необходимо будет набрать 270 голосов.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреВыборы президента США — 2024СШАДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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