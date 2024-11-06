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СМИ: Трамп лидирует в округе Батлер в Пенсильвании, где в него стреляли
СМИ: Трамп лидирует в округе Батлер в Пенсильвании, где в него стреляли - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: Трамп лидирует в округе Батлер в Пенсильвании, где в него стреляли
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает в округе Батлер в штате Пенсильвания, где летом на него было совершено покушение, сообщает телеканал... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:47
2024-11-06T07:47
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает в округе Батлер в штате Пенсильвания, где летом на него было совершено покушение, сообщает телеканал NBC.По данным телеканала, Трамп набирает 65,9% голосов. Всего в округе, по подсчетам NBC, подано 98,7% голосов.Покушение в Батлере произошло во время митинга 13 июля. Стрелявший, находившийся на крыше здания на расстоянии 100 метров от сцены, открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое пострадали.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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nbc, пенсильвания, в мире, дональд трамп, камала харрис, сша, аризона, выборы президента сша — 2024
NBC, Пенсильвания, В мире, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, Аризона, Выборы президента США — 2024
СМИ: Трамп лидирует в округе Батлер в Пенсильвании, где в него стреляли
NBC: Трамп побеждает в округе Батлер в Пенсильвании, где летом в него стреляли