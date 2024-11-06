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Трамп нарастил лидерство в колеблющемся Висконсине
Трамп нарастил лидерство в колеблющемся Висконсине - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп нарастил лидерство в колеблющемся Висконсине
Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Висконсин, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:46
2024-11-06T07:46
2024-11-06T07:54
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Висконсин, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.В Висконсине Трамп набирает 50,9%, а Харрис – 47,7%. Там подсчитано 69% голосов.Висконсин с его 10 голосами выборщиков традиционно поддерживал демократов, но в 2016 году штат неожиданно перешел к Трампу. В 2020 году голоса вновь достались Байдену, при этом разрыв составлял менее 1% на обоих последних выборах. Избирательные участки в штате закрываются в 9 вечера по восточному времени.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, висконсин, дональд трамп, сша
В мире, Висконсин, Дональд Трамп, США
Трамп нарастил лидерство в колеблющемся Висконсине
AP: Трамп лидирует в колеблющемся Висконсине, набирая 50.9 процента голосов
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости.
Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Висконсин, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
В Висконсине Трамп набирает 50,9%, а Харрис – 47,7%. Там подсчитано 69% голосов.
Висконсин с его 10 голосами выборщиков традиционно поддерживал демократов, но в 2016 году штат неожиданно перешел к Трампу. В 2020 году голоса вновь достались Байдену, при этом разрыв составлял менее 1% на обоих последних выборах. Избирательные участки в штате закрываются в 9 вечера по восточному времени.