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Трамп нарастил лидерство в колеблющемся Висконсине

Трамп нарастил лидерство в колеблющемся Висконсине - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп нарастил лидерство в колеблющемся Висконсине

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Висконсин, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:46

2024-11-06T07:46

2024-11-06T07:54

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дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Висконсин, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.В Висконсине Трамп набирает 50,9%, а Харрис – 47,7%. Там подсчитано 69% голосов.Висконсин с его 10 голосами выборщиков традиционно поддерживал демократов, но в 2016 году штат неожиданно перешел к Трампу. В 2020 году голоса вновь достались Байдену, при этом разрыв составлял менее 1% на обоих последних выборах. Избирательные участки в штате закрываются в 9 вечера по восточному времени.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, висконсин, дональд трамп, сша