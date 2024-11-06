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Трамп нарастил лидерство в колеблющемся Висконсине - РИА Новости, 06.11.2024
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07:46 06.11.2024 (обновлено: 07:54 06.11.2024) дополняется ...
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Трамп нарастил лидерство в колеблющемся Висконсине
Трамп нарастил лидерство в колеблющемся Висконсине - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп нарастил лидерство в колеблющемся Висконсине
Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Висконсин, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:46
2024-11-06T07:54
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Висконсин, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.В Висконсине Трамп набирает 50,9%, а Харрис – 47,7%. Там подсчитано 69% голосов.Висконсин с его 10 голосами выборщиков традиционно поддерживал демократов, но в 2016 году штат неожиданно перешел к Трампу. В 2020 году голоса вновь достались Байдену, при этом разрыв составлял менее 1% на обоих последних выборах. Избирательные участки в штате закрываются в 9 вечера по восточному времени.
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в мире, висконсин, дональд трамп, сша
В мире, Висконсин, Дональд Трамп, США
Трамп нарастил лидерство в колеблющемся Висконсине

AP: Трамп лидирует в колеблющемся Висконсине, набирая 50.9 процента голосов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖенщина принимает участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
Женщина принимает участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Женщина принимает участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Висконсин, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В Висконсине Трамп набирает 50,9%, а Харрис – 47,7%. Там подсчитано 69% голосов.
Висконсин с его 10 голосами выборщиков традиционно поддерживал демократов, но в 2016 году штат неожиданно перешел к Трампу. В 2020 году голоса вновь достались Байдену, при этом разрыв составлял менее 1% на обоих последних выборах. Избирательные участки в штате закрываются в 9 вечера по восточному времени.
 
В миреВисконсинДональд ТрампСША
 
 
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