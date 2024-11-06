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Edison Research прогнозирует Трампу 211 голосов выборщиков - РИА Новости, 06.11.2024
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07:20 06.11.2024 (обновлено: 10:33 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982100773.html
Edison Research прогнозирует Трампу 211 голосов выборщиков
Edison Research прогнозирует Трампу 211 голосов выборщиков - РИА Новости, 06.11.2024
Edison Research прогнозирует Трампу 211 голосов выборщиков
Компания Edison Research прогнозирует кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу 211 голосов выборщиков, а его сопернице от демократов и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:20
2024-11-06T10:33
в мире
сша
аризона
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дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания Edison Research прогнозирует кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу 211 голосов выборщиков, а его сопернице от демократов и вице-президенту Камале Харрис - 145 голосов, передает агентство Рейтер. Ранее, согласно ее прогнозам, Трамп получал 105 голосов, а Харрис - 27. Согласно данным Edison Research, Трамп по состоянию на 23.00 (7.00 мск) может получить голоса 211 выборщиков, а Харрис - 145. Для победы кандидату необходимо будет набрать 270 голосов. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей. В США проходят выборы президента. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Edison Research прогнозирует Трампу 211 голосов выборщиков

Edison Research прогнозирует Трампу 211 голосов выборщиков, Харрис — 145

© AP Photo / Godofredo A. VásquezСотрудники избирательной комиссии обрабатывают бюллетени в штате Невада. 6 ноября 2024
Сотрудники избирательной комиссии обрабатывают бюллетени в штате Невада. 6 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Сотрудники избирательной комиссии обрабатывают бюллетени в штате Невада. 6 ноября 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания Edison Research прогнозирует кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу 211 голосов выборщиков, а его сопернице от демократов и вице-президенту Камале Харрис - 145 голосов, передает агентство Рейтер.
Ранее, согласно ее прогнозам, Трамп получал 105 голосов, а Харрис - 27.
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Согласно данным Edison Research, Трамп по состоянию на 23.00 (7.00 мск) может получить голоса 211 выборщиков, а Харрис - 145.
Для победы кандидату необходимо будет набрать 270 голосов.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
В США проходят выборы президента. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШААризонаВисконсинДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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