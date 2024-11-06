https://ria.ru/20241106/tramp-1982094762.html

Трамп лидирует на выборах в Орегоне после подсчета первых бюллетеней

Трамп лидирует на выборах в Орегоне после подсчета первых бюллетеней - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп лидирует на выборах в Орегоне после подсчета первых бюллетеней

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в штате Орегон, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:17

2024-11-06T06:17

2024-11-06T06:17

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в штате Орегон, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета первых бюллетеней. По данным агентства, республиканец получает 71,1% голосов, а кандидат от демократов - 26,4%. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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орегон, сша, аризона, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире