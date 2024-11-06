https://ria.ru/20241106/tramp-1982094616.html

NBC прогнозирует победу Трампа в Канзасе

NBC прогнозирует победу Трампа в Канзасе - РИА Новости, 06.11.2024

NBC прогнозирует победу Трампа в Канзасе

Телеканал NBC прогнозирует победу республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа в Канзасе с шестью голосами выборщиков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:15

2024-11-06T06:15

2024-11-06T06:24

канзас

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сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Телеканал NBC прогнозирует победу республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа в Канзасе с шестью голосами выборщиков.Трамп также побеждал в этом штате на предыдущих выборах.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.Демократическую партию на проходящих в США выборах представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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канзас, в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024