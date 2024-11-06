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NBC прогнозирует победу Трампа в Канзасе - РИА Новости, 06.11.2024
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06:15 06.11.2024 (обновлено: 06:24 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982094616.html
NBC прогнозирует победу Трампа в Канзасе
NBC прогнозирует победу Трампа в Канзасе - РИА Новости, 06.11.2024
NBC прогнозирует победу Трампа в Канзасе
Телеканал NBC прогнозирует победу республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа в Канзасе с шестью голосами выборщиков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:15
2024-11-06T06:24
канзас
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Телеканал NBC прогнозирует победу республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа в Канзасе с шестью голосами выборщиков.Трамп также побеждал в этом штате на предыдущих выборах.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.Демократическую партию на проходящих в США выборах представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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канзас, в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
Канзас, В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
NBC прогнозирует победу Трампа в Канзасе

NBC прогнозирует победу Трампа в Канзасе с 6 голосами выборщиков

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Телеканал NBC прогнозирует победу республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа в Канзасе с шестью голосами выборщиков.
Трамп также побеждал в этом штате на предыдущих выборах.
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В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Демократическую партию на проходящих в США выборах представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
КанзасВ миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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