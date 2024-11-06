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Трамп лидирует в Миссури, сообщает AP
Трамп лидирует в Миссури, сообщает AP - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в Миссури, сообщает AP
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Миссури, следует из подсчетов агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:09
2024-11-06T06:09
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Миссури, следует из подсчетов агентства Ассошиэйтед Пресс. В штате, который дает лидеру голосования 10 голосов выборщиков, Трамп набирает 52,6% голосов после подсчета 25% бюллетеней. Его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис получает 46,3%. Миссури относится к штатам, традиционно поддерживающим кандидатов от республиканцев. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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миссури, сша, аризона, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
Миссури, США, Аризона, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп лидирует в Миссури, сообщает AP
AP: Трамп лидирует на выборах президента США в штате Миссури