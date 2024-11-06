https://ria.ru/20241106/tramp-1982091977.html
Сторонники Трампа в разгар выборов собираются возле его башни в Нью-Йорке
Сторонники Трампа в разгар выборов собираются возле его башни в Нью-Йорке - РИА Новости, 06.11.2024
Сторонники Трампа в разгар выборов собираются возле его башни в Нью-Йорке
Сторонники республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа в разгар выборов собираются возле его башни Trump Tower в Нью-Йорке, скандируя лозунги в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:58
2024-11-06T05:58
2024-11-06T05:58
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа в разгар выборов собираются возле его башни Trump Tower в Нью-Йорке, скандируя лозунги в поддержку политика, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 05.30 мск (21.30 времени Нью-Йорка) возле башни Трампа собрались около десятка его сторонников. Многие пришли с атрибутикой в поддержку политика. Также звучат лозунги в поддержку республиканца. "Он выиграл в 2016, он выиграл в 2020, он снова выиграл в 2024!", - сказал РИА Новости один из собравшихся. Также политика поддерживают и люди с израильскими флагами – будучи президентом, Трамп перенес посольство США в Иерусалим. Обстановка на месте спокойная, присутствуют усиленные наряды полиции. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), иерусалим, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Иерусалим, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Сторонники Трампа в разгар выборов собираются возле его башни в Нью-Йорке
Сторонники Трампа собираются возле его башни и скандируют лозунги