https://ria.ru/20241106/tramp-1982091977.html

Сторонники Трампа в разгар выборов собираются возле его башни в Нью-Йорке

Сторонники Трампа в разгар выборов собираются возле его башни в Нью-Йорке - РИА Новости, 06.11.2024

Сторонники Трампа в разгар выборов собираются возле его башни в Нью-Йорке

Сторонники республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа в разгар выборов собираются возле его башни Trump Tower в Нью-Йорке, скандируя лозунги в... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:58

2024-11-06T05:58

2024-11-06T05:58

в мире

сша

нью-йорк (город)

иерусалим

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982061553_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_5c5f402f7822525b034c5678d029ef54.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа в разгар выборов собираются возле его башни Trump Tower в Нью-Йорке, скандируя лозунги в поддержку политика, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 05.30 мск (21.30 времени Нью-Йорка) возле башни Трампа собрались около десятка его сторонников. Многие пришли с атрибутикой в поддержку политика. Также звучат лозунги в поддержку республиканца. "Он выиграл в 2016, он выиграл в 2020, он снова выиграл в 2024!", - сказал РИА Новости один из собравшихся. Также политика поддерживают и люди с израильскими флагами – будучи президентом, Трамп перенес посольство США в Иерусалим. Обстановка на месте спокойная, присутствуют усиленные наряды полиции. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

сша

нью-йорк (город)

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), иерусалим, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024