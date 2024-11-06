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Сторонники Трампа в разгар выборов собираются возле его башни в Нью-Йорке - РИА Новости, 06.11.2024
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05:58 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982091977.html
Сторонники Трампа в разгар выборов собираются возле его башни в Нью-Йорке
Сторонники Трампа в разгар выборов собираются возле его башни в Нью-Йорке - РИА Новости, 06.11.2024
Сторонники Трампа в разгар выборов собираются возле его башни в Нью-Йорке
Сторонники республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа в разгар выборов собираются возле его башни Trump Tower в Нью-Йорке, скандируя лозунги в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:58
2024-11-06T05:58
в мире
сша
нью-йорк (город)
иерусалим
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа в разгар выборов собираются возле его башни Trump Tower в Нью-Йорке, скандируя лозунги в поддержку политика, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 05.30 мск (21.30 времени Нью-Йорка) возле башни Трампа собрались около десятка его сторонников. Многие пришли с атрибутикой в поддержку политика. Также звучат лозунги в поддержку республиканца. "Он выиграл в 2016, он выиграл в 2020, он снова выиграл в 2024!", - сказал РИА Новости один из собравшихся. Также политика поддерживают и люди с израильскими флагами – будучи президентом, Трамп перенес посольство США в Иерусалим. Обстановка на месте спокойная, присутствуют усиленные наряды полиции. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, нью-йорк (город), иерусалим, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Иерусалим, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Сторонники Трампа в разгар выборов собираются возле его башни в Нью-Йорке

Сторонники Трампа собираются возле его башни и скандируют лозунги

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа в разгар выборов собираются возле его башни Trump Tower в Нью-Йорке, скандируя лозунги в поддержку политика, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 05.30 мск (21.30 времени Нью-Йорка) возле башни Трампа собрались около десятка его сторонников. Многие пришли с атрибутикой в поддержку политика. Также звучат лозунги в поддержку республиканца.
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"Он выиграл в 2016, он выиграл в 2020, он снова выиграл в 2024!", - сказал РИА Новости один из собравшихся.
Также политика поддерживают и люди с израильскими флагами – будучи президентом, Трамп перенес посольство США в Иерусалим.
Обстановка на месте спокойная, присутствуют усиленные наряды полиции.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ИерусалимДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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