https://ria.ru/20241106/tramp-1982090869.html

Трамп сокращает разрыв от Харрис в ключевой Пенсильвании, сообщает AP

Трамп сокращает разрыв от Харрис в ключевой Пенсильвании, сообщает AP - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп сокращает разрыв от Харрис в ключевой Пенсильвании, сообщает AP

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сокращает разрыв в колеблющемся штате Пенсильвания с 19 голосами выборщиков с 44%, у его соперницы от... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:40

2024-11-06T05:40

2024-11-06T05:45

в мире

пенсильвания

дональд трамп

камала харрис

сша

аризона

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982088906_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d7e90e0731c88f9ab43c61c47bf58c5a.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сокращает разрыв в колеблющемся штате Пенсильвания с 19 голосами выборщиков с 44%, у его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис 55,1%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 27% бюллетеней.До этого после обработки 3% бюллетеней AP сообщало, что Харрис лидировала с 72,5% против 26,7% у Трампа. По данным агентства, Харрис ещё лидирует с 55,1% голосов против 44% у Дональда Трампа после подсчета 27% голосов.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина

пенсильвания

сша

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, сша, аризона, выборы президента сша — 2024