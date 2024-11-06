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Трамп сокращает разрыв от Харрис в ключевой Пенсильвании, сообщает AP
Трамп сокращает разрыв от Харрис в ключевой Пенсильвании, сообщает AP - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп сокращает разрыв от Харрис в ключевой Пенсильвании, сообщает AP
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сокращает разрыв в колеблющемся штате Пенсильвания с 19 голосами выборщиков с 44%, у его соперницы от... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:40
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сокращает разрыв в колеблющемся штате Пенсильвания с 19 голосами выборщиков с 44%, у его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис 55,1%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 27% бюллетеней.До этого после обработки 3% бюллетеней AP сообщало, что Харрис лидировала с 72,5% против 26,7% у Трампа. По данным агентства, Харрис ещё лидирует с 55,1% голосов против 44% у Дональда Трампа после подсчета 27% голосов.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина
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в мире, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, сша, аризона, выборы президента сша — 2024
В мире, Пенсильвания, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, Аризона, Выборы президента США — 2024
Трамп сокращает разрыв от Харрис в ключевой Пенсильвании, сообщает AP
AP: Трамп сокращает разрыв от Харрис в ключевой Пенсильвании, получая 44%