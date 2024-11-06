https://ria.ru/20241106/tramp-1982090259.html

Трамп сократил разрыв в ключевом штате Мичиган

Трамп сократил разрыв в ключевом штате Мичиган - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп сократил разрыв в ключевом штате Мичиган

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сокращает разрыв в ключевом штате Мичиган, набирая 45,8% против 52,4% у его соперницы Камалы Харрис,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:36

2024-11-06T05:36

2024-11-06T05:36

в мире

сша

мичиган

аризона

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сокращает разрыв в ключевом штате Мичиган, набирая 45,8% против 52,4% у его соперницы Камалы Харрис, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 10% бюллетеней. Мичиган с 15 голосами выборщиков является частью так называемой "голубой стены" - ряда штатов Среднего Запада, жизненно важных для демократов. После почти тридцати лет поддержки Демократической партии штат перешел к Трампу в 2016 году, но в 2020 году кандидат от демократов, а ныне действующий президент США Джо Байден вновь завоевал его. Конгрессвумен от Демократической партии Дебби Дингелл заявила, что интрига насчёт победителя здесь сохранится вплоть до окончания подсчета голосов. Демократическую партию на проходящих в США выборах представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

сша

мичиган

аризона

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, мичиган, аризона, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024