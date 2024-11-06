https://ria.ru/20241106/tramp-1982088796.html

Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин

Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин с 60,7% против 38,0% у его соперницы Камалы Харрис, передает... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:26

2024-11-06T05:26

2024-11-06T05:34

в мире

висконсин

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

джо байден

аризона

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982061553_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_5c5f402f7822525b034c5678d029ef54.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин с 60,7% против 38,0% у его соперницы Камалы Харрис, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 3% бюллетеней.Висконсин с его 10 голосами выборщиков традиционно поддерживал демократов, но в 2016 году штат неожиданно перешел к Трампу. В 2020 году голоса вновь достались демократу, действующему президенту США Джо Байдену, при этом разрыв составлял менее 1% на обоих последних выборах.Демократическую партию на проходящих в США выборах представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

висконсин

аризона

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, джо байден, аризона, сша