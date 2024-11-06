Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин
AP: Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин с 60,7 процента голосов
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин с 60,7% против 38,0% у его соперницы Камалы Харрис, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 3% бюллетеней.
Висконсин с его 10 голосами выборщиков традиционно поддерживал демократов, но в 2016 году штат неожиданно перешел к Трампу. В 2020 году голоса вновь достались демократу, действующему президенту США Джо Байдену, при этом разрыв составлял менее 1% на обоих последних выборах.
Демократическую партию на проходящих в США выборах представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.