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Edison research прогнозирует Трампу 105 голосов выборщиков - РИА Новости, 06.11.2024
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04:57 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982084479.html
Edison research прогнозирует Трампу 105 голосов выборщиков
Edison research прогнозирует Трампу 105 голосов выборщиков - РИА Новости, 06.11.2024
Edison research прогнозирует Трампу 105 голосов выборщиков
Компания Edison research прогнозирует кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу 105 голосов выборщиков, а его сопернице от демократов и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:57
2024-11-06T04:57
в мире
сша
аризона
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дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания Edison research прогнозирует кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу 105 голосов выборщиков, а его сопернице от демократов и вице-президенту Камале Харрис - всего 27 голосов, передает агентство Рейтер. Согласно данным Edison research, Трамп по состоянию на 20.30 (4.30 мск) может получить голоса 105 выборщиков, а Харрис - всего 27. Для победы кандидату необходимо будет набрать 270 голосов. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241103/tramp-1981653818.html
https://ria.ru/20241106/pobeditel-1982062020.html
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в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Edison research прогнозирует Трампу 105 голосов выборщиков

Edison research прогнозирует Трампу 105 голосов выборщиков, Харрис — 27

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания Edison research прогнозирует кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу 105 голосов выборщиков, а его сопернице от демократов и вице-президенту Камале Харрис - всего 27 голосов, передает агентство Рейтер.
Согласно данным Edison research, Трамп по состоянию на 20.30 (4.30 мск) может получить голоса 105 выборщиков, а Харрис - всего 27.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах, показал опрос
3 ноября, 09:04
Для победы кандидату необходимо будет набрать 270 голосов.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Женщина во время голосования на выборах президента США в штате Канзас - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Назван победитель выборов в США в "пророческом регионе"
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В миреСШААризонаВисконсинДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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