Edison research прогнозирует Трампу 105 голосов выборщиков
Edison research прогнозирует Трампу 105 голосов выборщиков, Харрис — 27
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания Edison research прогнозирует кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу 105 голосов выборщиков, а его сопернице от демократов и вице-президенту Камале Харрис - всего 27 голосов, передает агентство Рейтер.
Согласно данным Edison research, Трамп по состоянию на 20.30 (4.30 мск) может получить голоса 105 выборщиков, а Харрис - всего 27.
Для победы кандидату необходимо будет набрать 270 голосов.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.