https://ria.ru/20241106/tramp-1982080656.html
CNN прогнозирует победу Трампа в четырех штатах
CNN прогнозирует победу Трампа в четырех штатах - РИА Новости, 06.11.2024
CNN прогнозирует победу Трампа в четырех штатах
Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по итогам промежуточной обработки бюллетеней побеждает в штатах Миссури,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:10
2024-11-06T04:10
2024-11-06T05:19
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ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по итогам промежуточной обработки бюллетеней побеждает в штатах Миссури, Алабама, Оклахома и Теннесси, свидетельствует прогноз телеканала CNN.Согласно данному прогнозу, в общей сложности Трамп набирает 90 голосов выборщиков, тогда как его соперница-демократ и действующий вице-президент Камала Харрис – лишь 27.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миссури, алабама, оклахома, теннесси, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис, сша
В мире, Миссури, Алабама, Оклахома, Теннесси, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, США
CNN прогнозирует победу Трампа в четырех штатах
CNN прогнозирует победу Трампа в штатах Миссури, Алабама, Оклахома и Теннесси