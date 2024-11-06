https://ria.ru/20241106/tramp-1982080656.html

CNN прогнозирует победу Трампа в четырех штатах

CNN прогнозирует победу Трампа в четырех штатах - РИА Новости, 06.11.2024

CNN прогнозирует победу Трампа в четырех штатах

Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по итогам промежуточной обработки бюллетеней побеждает в штатах Миссури,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:10

2024-11-06T04:10

2024-11-06T05:19

в мире

миссури

алабама

оклахома

теннесси

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по итогам промежуточной обработки бюллетеней побеждает в штатах Миссури, Алабама, Оклахома и Теннесси, свидетельствует прогноз телеканала CNN.Согласно данному прогнозу, в общей сложности Трамп набирает 90 голосов выборщиков, тогда как его соперница-демократ и действующий вице-президент Камала Харрис – лишь 27.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

миссури

алабама

оклахома

теннесси

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, миссури, алабама, оклахома, теннесси, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис, сша