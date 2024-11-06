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Трамп заявил, что дела у республиканцев на выборах идут очень хорошо
Трамп заявил, что дела у республиканцев на выборах идут очень хорошо - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп заявил, что дела у республиканцев на выборах идут очень хорошо
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в его соцсети Truth Social, что дела у его партии на выборах... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:47
2024-11-06T03:47
2024-11-06T04:38
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в его соцсети Truth Social, что дела у его партии на выборах "идут хорошо". "Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо… Мы выигрываем по-крупному", - заявил Трамп. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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"У нас действительно все хорошо" – Трамп обратился к сторонникам в Мар-а-Лаго
"У нас действительно все хорошо" – Трамп обратился к сторонникам в Мар-а-Лаго
2024-11-06T03:47
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РИА Новости
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил, что дела у республиканцев на выборах идут очень хорошо
Трамп заявил, что дела республиканцы выигрываю по-крупному