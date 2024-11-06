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Трамп заявил, что дела у республиканцев на выборах идут очень хорошо

Трамп заявил, что дела у республиканцев на выборах идут очень хорошо - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп заявил, что дела у республиканцев на выборах идут очень хорошо

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в его соцсети Truth Social, что дела у его партии на выборах... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:47

2024-11-06T03:47

2024-11-06T04:38

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дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в его соцсети Truth Social, что дела у его партии на выборах "идут хорошо". "Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо… Мы выигрываем по-крупному", - заявил Трамп. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"У нас действительно все хорошо" – Трамп обратился к сторонникам в Мар-а-Лаго "У нас действительно все хорошо" – Трамп обратился к сторонникам в Мар-а-Лаго 2024-11-06T03:47 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024