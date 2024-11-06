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Трамп лидирует в Джорджии после обработки шести процентов бюллетеней

Трамп лидирует в Джорджии после обработки шести процентов бюллетеней - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп лидирует в Джорджии после обработки шести процентов бюллетеней

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 57%, его соперница Камала Харрис набирает 42,6%, передает агентство РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:30

2024-11-06T03:30

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 57%, его соперница Камала Харрис набирает 42,6%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 6% бюллетеней.Джорджия с 16 голосами выборщиков стала важной победой для Байдена в 2020 году, когда он выиграл этот штат с разницей менее 12 тысяч голосов. Штат поддержал демократа впервые с 1992 года, когда победу там одержал Билл Клинтон. Тем временем Трамп и его окружение оказались в центре судебного разбирательства по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. Участки в штате закрылись в 19.00 по восточному времени (3.00 мск).По итогам обработки 6% бюллетеней у Трампа - 57%, у его соперницы Харрис - 42,6%.

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в мире, джорджия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша