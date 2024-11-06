https://ria.ru/20241106/tramp-1982075440.html

Трамп набирает 58,1% во Флориде после подсчета 13 процентов бюллетеней

Трамп набирает 58,1% во Флориде после подсчета 13 процентов бюллетеней - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп набирает 58,1% во Флориде после подсчета 13 процентов бюллетеней

Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,1% голосов после подсчета 13% бюллетеней в штате Флорида, передает телеканала CNN. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:14

2024-11-06T03:14

2024-11-06T03:27

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,1% голосов после подсчета 13% бюллетеней в штате Флорида, передает телеканала CNN.Конкурент республиканца Трампа Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, предварительно получает 41,2% голосов.Флорида дает лидеру голосования 30 голосов выборщиков, относясь к штатам с их наибольшим числом. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный кабинет займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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флорида, в мире, дональд трамп, камала харрис, сша, выборы президента сша — 2024