Трамп набирает 58,1% во Флориде после подсчета 13 процентов бюллетеней
CNN: Трамп набирает 58,1% во Флориде после подсчета 13% бюллетеней
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,1% голосов после подсчета 13% бюллетеней в штате Флорида, передает телеканала CNN.
Конкурент республиканца Трампа Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, предварительно получает 41,2% голосов.
Флорида дает лидеру голосования 30 голосов выборщиков, относясь к штатам с их наибольшим числом. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный кабинет займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.