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Трамп набирает 58,1% во Флориде после подсчета 13 процентов бюллетеней - РИА Новости, 06.11.2024
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03:14 06.11.2024 (обновлено: 03:27 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982075440.html
Трамп набирает 58,1% во Флориде после подсчета 13 процентов бюллетеней
Трамп набирает 58,1% во Флориде после подсчета 13 процентов бюллетеней - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп набирает 58,1% во Флориде после подсчета 13 процентов бюллетеней
Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,1% голосов после подсчета 13% бюллетеней в штате Флорида, передает телеканала CNN. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:14
2024-11-06T03:27
флорида
в мире
дональд трамп
камала харрис
сша
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,1% голосов после подсчета 13% бюллетеней в штате Флорида, передает телеканала CNN.Конкурент республиканца Трампа Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, предварительно получает 41,2% голосов.Флорида дает лидеру голосования 30 голосов выборщиков, относясь к штатам с их наибольшим числом. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный кабинет займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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флорида, в мире, дональд трамп, камала харрис, сша, выборы президента сша — 2024
Флорида, В мире, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, Выборы президента США — 2024
Трамп набирает 58,1% во Флориде после подсчета 13 процентов бюллетеней

CNN: Трамп набирает 58,1% во Флориде после подсчета 13% бюллетеней

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,1% голосов после подсчета 13% бюллетеней в штате Флорида, передает телеканала CNN.
Конкурент республиканца Трампа Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, предварительно получает 41,2% голосов.
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Флорида дает лидеру голосования 30 голосов выборщиков, относясь к штатам с их наибольшим числом. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный кабинет займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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