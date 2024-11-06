https://ria.ru/20241106/tramp-1982069498.html
Трамп лидирует в штате Кентукки
Трамп лидирует в штате Кентукки - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в штате Кентукки
Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в штате Кентукки после закрытия избирательных участков, свидетельствуют подсчеты агентства... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:20
2024-11-06T02:20
2024-11-06T02:29
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в штате Кентукки после закрытия избирательных участков, свидетельствуют подсчеты агентства Ассошиэйтед Пресс.Экс-президент США также лидирует в штате Кентукки с 63,4%, у Харрис – 35,5%. В этом штате обработаны порядка 2% бюллетеней, отмечает Ассошиэйтед Пресс. По данным CNN, Трамп в этом штате пока набирает 60,9%, у Харрис – 37,8%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Кентукки, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Индиана, США
Трамп лидирует в штате Кентукки
Трамп набирает более 63 процентов голосов в штате Кентукки