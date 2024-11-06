https://ria.ru/20241106/tramp-1982069498.html

Трамп лидирует в штате Кентукки

Трамп лидирует в штате Кентукки - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп лидирует в штате Кентукки

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в штате Кентукки после закрытия избирательных участков, свидетельствуют подсчеты агентства... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:20

2024-11-06T02:20

2024-11-06T02:29

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в штате Кентукки после закрытия избирательных участков, свидетельствуют подсчеты агентства Ассошиэйтед Пресс.Экс-президент США также лидирует в штате Кентукки с 63,4%, у Харрис – 35,5%. В этом штате обработаны порядка 2% бюллетеней, отмечает Ассошиэйтед Пресс. По данным CNN, Трамп в этом штате пока набирает 60,9%, у Харрис – 37,8%.

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кентукки, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис, индиана, сша