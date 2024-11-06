https://ria.ru/20241106/tramp-1982067456.html
Опрос показал, сколько американцев не поддерживают Трампа как политика
Опрос показал, сколько американцев не поддерживают Трампа как политика - РИА Новости, 06.11.2024
Опрос показал, сколько американцев не поддерживают Трампа как политика
Больше половины американцев не поддерживают как политика бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа, РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:00
2024-11-06T02:00
2024-11-06T02:00
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Больше половины американцев не поддерживают как политика бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа, свидетельствуют данные exit poll телеканала NBC. Как следует из опубликованных данных, 54% опрошенных американцев указали, что не поддерживают Трампа. В его пользу высказались 44% респондентов. Остальные затруднились ответить на вопрос.
https://ria.ru/20240417/opros-1940608276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, NBC, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, сколько американцев не поддерживают Трампа как политика
Exit poll: больше половины американцев не поддерживают Трампа как политика