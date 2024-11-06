Республиканцы более лояльны к Трампу, чем к Харрис, следует из опроса
CNN: избиратели Республиканской партии более лояльны к Трампу, чем к Харрис
© AP Photo / Charlie RiedelЖенщина во время голосования на выборах президента США в штате Канзас
© AP Photo / Charlie Riedel
Женщина во время голосования на выборах президента США в штате Канзас
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Избиратели Республиканской партии более лояльны к Дональду Трампу, чем избиратели Демократической партии к Камале Харрис, передает телеканал CNN после опроса американских избирателей в рамках exit poll.
По данным телеканала, около 75% избирателей по всей стране, включая около 80% избирателей Трампа и 66% избирателей Харрис, говорят, что их голоса были в основном направлены на поддержку их кандидата, а не на желание проголосовать против его оппонента.
На вопрос о том, какое из четырех качеств - способность руководить, забота о людях, здравый смысл или осуществление необходимых изменений - является наиболее важным, подавляющее большинство избирателей Трампа заявили, что ценят лидерские качества и способность вносить изменения. Для избирателей Харрис самые важные качества - здравый смысл и лидерство.
В США начался подсчет голосов по итогам президентских выборов. Согласно финальным опросам, проведенным в канун голосования, оба кандидата - демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп - идут практически вровень, что добавляет президентской гонке напряженности и непредсказуемости. Особое внимание приковано к результатам в колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов.