https://ria.ru/20241106/tramp-1982067042.html

Республиканцы более лояльны к Трампу, чем к Харрис, следует из опроса

Республиканцы более лояльны к Трампу, чем к Харрис, следует из опроса - РИА Новости, 06.11.2024

Республиканцы более лояльны к Трампу, чем к Харрис, следует из опроса

Избиратели Республиканской партии более лояльны к Дональду Трампу, чем избиратели Демократической партии к Камале Харрис, передает телеканал CNN после опроса... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:54

2024-11-06T01:54

2024-11-06T02:04

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Избиратели Республиканской партии более лояльны к Дональду Трампу, чем избиратели Демократической партии к Камале Харрис, передает телеканал CNN после опроса американских избирателей в рамках exit poll. По данным телеканала, около 75% избирателей по всей стране, включая около 80% избирателей Трампа и 66% избирателей Харрис, говорят, что их голоса были в основном направлены на поддержку их кандидата, а не на желание проголосовать против его оппонента.На вопрос о том, какое из четырех качеств - способность руководить, забота о людях, здравый смысл или осуществление необходимых изменений - является наиболее важным, подавляющее большинство избирателей Трампа заявили, что ценят лидерские качества и способность вносить изменения. Для избирателей Харрис самые важные качества - здравый смысл и лидерство.В США начался подсчет голосов по итогам президентских выборов. Согласно финальным опросам, проведенным в канун голосования, оба кандидата - демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп - идут практически вровень, что добавляет президентской гонке напряженности и непредсказуемости. Особое внимание приковано к результатам в колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024