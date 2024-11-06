https://ria.ru/20241106/tramp-1982063680.html

В штабе Трампа оценили вероятность преждевременного объявления о победе

В штабе Трампа оценили вероятность преждевременного объявления о победе - РИА Новости, 06.11.2024

В штабе Трампа оценили вероятность преждевременного объявления о победе

Представительница предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Каролин Ливитт в интервью NBC заявила, что тот навряд ли может преждевременно... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:20

2024-11-06T01:20

2024-11-06T01:20

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Представительница предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Каролин Ливитт в интервью NBC заявила, что тот навряд ли может преждевременно объявить о своей победе. CBS News при этом ранее сообщал, что в штабе республиканского кандидата велось обсуждение касательно преждевременного объявления о победе на выборах. На вопрос телеканала о том, может ли она "гарантировать", что Трамп не объявит о своей победе досрочно, Ливитт ответила: "я не думаю, что это произойдет". "Я предоставлю это ему, и я верю, что он объявит о победе и снова выступит с речью перед своими сторонниками в подходящее время", – отметила представительница кампании Трампа. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024