https://ria.ru/20241106/tramp-1982063680.html
В штабе Трампа оценили вероятность преждевременного объявления о победе
В штабе Трампа оценили вероятность преждевременного объявления о победе - РИА Новости, 06.11.2024
В штабе Трампа оценили вероятность преждевременного объявления о победе
Представительница предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Каролин Ливитт в интервью NBC заявила, что тот навряд ли может преждевременно... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:20
2024-11-06T01:20
2024-11-06T01:20
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Представительница предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Каролин Ливитт в интервью NBC заявила, что тот навряд ли может преждевременно объявить о своей победе. CBS News при этом ранее сообщал, что в штабе республиканского кандидата велось обсуждение касательно преждевременного объявления о победе на выборах. На вопрос телеканала о том, может ли она "гарантировать", что Трамп не объявит о своей победе досрочно, Ливитт ответила: "я не думаю, что это произойдет". "Я предоставлю это ему, и я верю, что он объявит о победе и снова выступит с речью перед своими сторонниками в подходящее время", – отметила представительница кампании Трампа. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В штабе Трампа оценили вероятность преждевременного объявления о победе
В предвыборном штабе Трампа не ждут преждевременного объявления о победе