https://ria.ru/20241106/tramp-1982059544.html

Трамп выступил с видеообращением

Трамп выступил с видеообращением - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп выступил с видеообращением

Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с видеообращением в своей социальной сети... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T00:43

2024-11-06T00:43

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с видеообращением в своей социальной сети Truth Social, заявив, что ожидает "большой победы" по итогам проходящих в США выборов."Сегодня ночью нас ожидает большая победа", — сказал он.Трамп также призвал всех сторонников Республиканской партии продолжать голосовать, стоять в очередях и не покидать избирательные участки до волеизъявления.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Победитель выборов определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков. Победа в определенном штате дает кандидату имеющееся у штата количество голосов выборщиков, при этом все штаты, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все".Для победы нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть семь штатов, которые не определились с поддерживаемой партией. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис