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Трамп выступил с видеообращением - РИА Новости, 06.11.2024
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00:43 06.11.2024 (обновлено: 00:55 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982059544.html
Трамп выступил с видеообращением
Трамп выступил с видеообращением - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп выступил с видеообращением
Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с видеообращением в своей социальной сети... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:43
2024-11-06T00:55
сша
в мире
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с видеообращением в своей социальной сети Truth Social, заявив, что ожидает "большой победы" по итогам проходящих в США выборов."Сегодня ночью нас ожидает большая победа", — сказал он.Трамп также призвал всех сторонников Республиканской партии продолжать голосовать, стоять в очередях и не покидать избирательные участки до волеизъявления.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Победитель выборов определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков. Победа в определенном штате дает кандидату имеющееся у штата количество голосов выборщиков, при этом все штаты, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все".Для победы нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть семь штатов, которые не определились с поддерживаемой партией. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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сша, в мире, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис
США, В мире, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп выступил с видеообращением

Трамп ожидает большую победу по итогам выборов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с видеообращением в своей социальной сети Truth Social, заявив, что ожидает "большой победы" по итогам проходящих в США выборов.
«
"Сегодня ночью нас ожидает большая победа", — сказал он.
Трамп также призвал всех сторонников Республиканской партии продолжать голосовать, стоять в очередях и не покидать избирательные участки до волеизъявления.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Победитель выборов определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков. Победа в определенном штате дает кандидату имеющееся у штата количество голосов выборщиков, при этом все штаты, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все".
Для победы нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть семь штатов, которые не определились с поддерживаемой партией. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
 
СШАВ миреВыборы президента США — 2024Дональд ТрампКамала Харрис
 
 
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