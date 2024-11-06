https://ria.ru/20241106/tovary-1982168715.html

Промпредприятия Подмосковья отгрузили товаров и услуг на 4,7 трлн рублей

Промпредприятия Подмосковья отгрузили товаров и услуг на 4,7 трлн рублей - РИА Новости, 06.11.2024

Промпредприятия Подмосковья отгрузили товаров и услуг на 4,7 трлн рублей

Объем отгрузки товаров и услуг промпредприятиями Подмосковья за первые три квартала 2024 года превысил 4,7 триллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:15

2024-11-06T12:15

2024-11-06T12:15

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объем отгрузки товаров и услуг промпредприятиями Подмосковья за первые три квартала 2024 года превысил 4,7 триллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области "Объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями Подмосковья в январе-сентябре этого года составил 4,75 триллиона рублей. В абсолютном выражении это на 21,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что наибольший вклад в этот показатель внесли предприятия обрабатывающей промышленности региона – они обеспечили 4,28 триллиона рублей отгрузки. Пищевая промышленность остается в регионе крупнейшим производственным сектором обрабатывающей промышленности. Вместе с производством напитков на нее приходится около четверти всей отгрузки обрабатывающей промышленности Подмосковья – 1,08 триллиона рублей. В секторе производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, объем отгрузки в отчетном периоде составил 730 миллиардов рублей. Предприятия, занятые в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, отгрузили продукции на 304 миллиарда рублей, а предприятия химической промышленности – на 297 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20241106/dispanserizatsiya-1982162555.html

https://ria.ru/20241105/avtobusy-1982001157.html

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московская область (подмосковье)