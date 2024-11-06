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Промпредприятия Подмосковья отгрузили товаров и услуг на 4,7 трлн рублей - РИА Новости, 06.11.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:15 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tovary-1982168715.html
Промпредприятия Подмосковья отгрузили товаров и услуг на 4,7 трлн рублей
Промпредприятия Подмосковья отгрузили товаров и услуг на 4,7 трлн рублей - РИА Новости, 06.11.2024
Промпредприятия Подмосковья отгрузили товаров и услуг на 4,7 трлн рублей
Объем отгрузки товаров и услуг промпредприятиями Подмосковья за первые три квартала 2024 года превысил 4,7 триллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:15
2024-11-06T12:15
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объем отгрузки товаров и услуг промпредприятиями Подмосковья за первые три квартала 2024 года превысил 4,7 триллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области "Объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями Подмосковья в январе-сентябре этого года составил 4,75 триллиона рублей. В абсолютном выражении это на 21,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что наибольший вклад в этот показатель внесли предприятия обрабатывающей промышленности региона – они обеспечили 4,28 триллиона рублей отгрузки. Пищевая промышленность остается в регионе крупнейшим производственным сектором обрабатывающей промышленности. Вместе с производством напитков на нее приходится около четверти всей отгрузки обрабатывающей промышленности Подмосковья – 1,08 триллиона рублей. В секторе производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, объем отгрузки в отчетном периоде составил 730 миллиардов рублей. Предприятия, занятые в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, отгрузили продукции на 304 миллиарда рублей, а предприятия химической промышленности – на 297 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20241106/dispanserizatsiya-1982162555.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Промпредприятия Подмосковья отгрузили товаров и услуг на 4,7 трлн рублей

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объем отгрузки товаров и услуг промпредприятиями Подмосковья за первые три квартала 2024 года превысил 4,7 триллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
"Объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями Подмосковья в январе-сентябре этого года составил 4,75 триллиона рублей. В абсолютном выражении это на 21,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что наибольший вклад в этот показатель внесли предприятия обрабатывающей промышленности региона – они обеспечили 4,28 триллиона рублей отгрузки.
Пищевая промышленность остается в регионе крупнейшим производственным сектором обрабатывающей промышленности. Вместе с производством напитков на нее приходится около четверти всей отгрузки обрабатывающей промышленности Подмосковья – 1,08 триллиона рублей.
В секторе производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, объем отгрузки в отчетном периоде составил 730 миллиардов рублей. Предприятия, занятые в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, отгрузили продукции на 304 миллиарда рублей, а предприятия химической промышленности – на 297 миллиардов рублей.
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