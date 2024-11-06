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СМИ: Тейлор-Грин переизбрали в конгресс США от Джорджии
СМИ: Тейлор-Грин переизбрали в конгресс США от Джорджии - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: Тейлор-Грин переизбрали в конгресс США от Джорджии
Скандально известная конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин одержала победу на выборах в Палату представителей США, завоевав место от... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:10
2024-11-06T05:10
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Скандально известная конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин одержала победу на выборах в Палату представителей США, завоевав место от 14-го округа Джорджии, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс. Тейлор-Грин, которой исполнилось 50 лет, продолжит представлять северо-западный консервативный округ штата, это будет ее третий срок. В своей кампании она уделила основное внимание поддержке кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа и критике действующего президента-демократа Джо Байдена, практически не фокусируясь на проблемах штата. Ее соперник, отставной генерал армии США Шон Харрис, называл Тейлор-Грин "наиболее токсичным членом конгресса" и призывал к подходу, сфокусированному на нуждах жителей округа.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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сша, джорджия, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Джорджия, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
СМИ: Тейлор-Грин переизбрали в конгресс США от Джорджии
AP: Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Конгресс США от штата Джорджия