https://ria.ru/20241106/teylor-grin-1982086507.html

СМИ: Тейлор-Грин переизбрали в конгресс США от Джорджии

СМИ: Тейлор-Грин переизбрали в конгресс США от Джорджии - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: Тейлор-Грин переизбрали в конгресс США от Джорджии

Скандально известная конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин одержала победу на выборах в Палату представителей США, завоевав место от... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:10

2024-11-06T05:10

2024-11-06T05:11

сша

джорджия

джо байден

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Скандально известная конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин одержала победу на выборах в Палату представителей США, завоевав место от 14-го округа Джорджии, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс. Тейлор-Грин, которой исполнилось 50 лет, продолжит представлять северо-западный консервативный округ штата, это будет ее третий срок. В своей кампании она уделила основное внимание поддержке кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа и критике действующего президента-демократа Джо Байдена, практически не фокусируясь на проблемах штата. Ее соперник, отставной генерал армии США Шон Харрис, называл Тейлор-Грин "наиболее токсичным членом конгресса" и призывал к подходу, сфокусированному на нуждах жителей округа.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

сша

джорджия

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сша, джорджия, джо байден, дональд трамп, в мире