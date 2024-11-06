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Более 300 предприятий Кубани внедряют бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 06.11.2024
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Краснодарский край
 
22:32 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tekhnologii-1982319425.html
Более 300 предприятий Кубани внедряют бережливые технологии по нацпроекту
Более 300 предприятий Кубани внедряют бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 06.11.2024
Более 300 предприятий Кубани внедряют бережливые технологии по нацпроекту
Свыше 300 предприятий Краснодарского края присоединились к нацпроекту "Производительность труда", экономический эффект от которого до конца 2024 года в регионе... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:32
2024-11-06T22:32
краснодарский край
экономика
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Свыше 300 предприятий Краснодарского края присоединились к нацпроекту "Производительность труда", экономический эффект от которого до конца 2024 года в регионе может составить 120 миллиардов рублей, сообщили в краевой администрации. "До конца 2024 года экономический эффект от нацпроекта "Производительность труда" на Кубани может составить 120 миллиардов рублей. В настоящее время к нацпроекту "Производительность труда" на Кубани присоединились 319 предприятий. В мае край досрочно выполнил план по оказанию адресной поддержки. Начиная с 2019 года уже 212 компании внедрили бережливые технологии и смогли добиться результатов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний день уровень осведомленности кубанских предприятий о нацпроекте "Производительность труда" составляет почти 100 процентов. Участникам нацпроекта доступны программы повышения квалификации: "Лидеры.Про", "Акселераторы экспортного роста", а также помощь в создании "Точек кипения Hi-Tech", корпоративных центров опережающей подготовки, добавляют власти. Лидерами по количеству участников нацпроекта "Производительность труда" в регионе, по данным краевой администрации, являются представители отрасли обрабатывающего производства, торговли, сельского хозяйства. Среди городов – Краснодар, Армавир, Новороссийск.
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экономика, краснодарский край, краснодар, армавир
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Краснодар, Армавир

Более 300 предприятий Кубани внедряют бережливые технологии по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВ Краснодаре
В Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Свыше 300 предприятий Краснодарского края присоединились к нацпроекту "Производительность труда", экономический эффект от которого до конца 2024 года в регионе может составить 120 миллиардов рублей, сообщили в краевой администрации.
«
"До конца 2024 года экономический эффект от нацпроекта "Производительность труда" на Кубани может составить 120 миллиардов рублей. В настоящее время к нацпроекту "Производительность труда" на Кубани присоединились 319 предприятий. В мае край досрочно выполнил план по оказанию адресной поддержки. Начиная с 2019 года уже 212 компании внедрили бережливые технологии и смогли добиться результатов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день уровень осведомленности кубанских предприятий о нацпроекте "Производительность труда" составляет почти 100 процентов.
Участникам нацпроекта доступны программы повышения квалификации: "Лидеры.Про", "Акселераторы экспортного роста", а также помощь в создании "Точек кипения Hi-Tech", корпоративных центров опережающей подготовки, добавляют власти.
Лидерами по количеству участников нацпроекта "Производительность труда" в регионе, по данным краевой администрации, являются представители отрасли обрабатывающего производства, торговли, сельского хозяйства. Среди городов – Краснодар, Армавир, Новороссийск.
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайКраснодарАрмавир
 
 
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