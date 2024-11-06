https://ria.ru/20241106/taganrog-1982196230.html
В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок
В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок - РИА Новости, 06.11.2024
В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок
Цех по производству детских площадок горит в Таганроге Ростовской области на 1 тысяче "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:08
2024-11-06T14:08
2024-11-06T14:15
происшествия
таганрог
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Цех по производству детских площадок горит в Таганроге Ростовской области на 1 тысяче "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 13.08 поступило сообщение о загорании в цеху по производству детских площадок на улице Москатова, 35 в Таганроге", - сказал он. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. В тушении пожара участвуют 24 человека и семь единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, ростовская область, россия
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Россия
В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок
В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок на тысяче квадратов