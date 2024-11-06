https://ria.ru/20241106/taganrog-1982196230.html

В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок

В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок - РИА Новости, 06.11.2024

В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок

Цех по производству детских площадок горит в Таганроге Ростовской области на 1 тысяче "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:08

2024-11-06T14:08

2024-11-06T14:15

происшествия

таганрог

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Цех по производству детских площадок горит в Таганроге Ростовской области на 1 тысяче "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 13.08 поступило сообщение о загорании в цеху по производству детских площадок на улице Москатова, 35 в Таганроге", - сказал он. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. В тушении пожара участвуют 24 человека и семь единиц техники.

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959900818.html

таганрог

ростовская область

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, таганрог, ростовская область, россия