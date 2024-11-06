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В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок - РИА Новости, 06.11.2024
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14:08 06.11.2024 (обновлено: 14:15 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/taganrog-1982196230.html
В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок
В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок - РИА Новости, 06.11.2024
В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок
Цех по производству детских площадок горит в Таганроге Ростовской области на 1 тысяче "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:08
2024-11-06T14:15
происшествия
таганрог
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Цех по производству детских площадок горит в Таганроге Ростовской области на 1 тысяче "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 13.08 поступило сообщение о загорании в цеху по производству детских площадок на улице Москатова, 35 в Таганроге", - сказал он. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. В тушении пожара участвуют 24 человека и семь единиц техники.
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происшествия, таганрог, ростовская область, россия
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Россия
В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок

В Таганроге загорелся цех по производству детских площадок на тысяче квадратов

© Кадр видео из соцсетейПожар в цехе по производству детских площадок в Таганроге Ростовской области
Пожар в цехе по производству детских площадок в Таганроге Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в цехе по производству детских площадок в Таганроге Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Цех по производству детских площадок горит в Таганроге Ростовской области на 1 тысяче "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
«
"В 13.08 поступило сообщение о загорании в цеху по производству детских площадок на улице Москатова, 35 в Таганроге", - сказал он.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.
В тушении пожара участвуют 24 человека и семь единиц техники.
Место пожара на заводе по производству пенопласта в Челябинске. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Челябинске загорелась кровля завода по производству пенопласта
15 июля, 23:51
 
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