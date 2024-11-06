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В Раде рассказали, что Сырский намерен сделать в Курской области
В Раде рассказали, что Сырский намерен сделать в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024
В Раде рассказали, что Сырский намерен сделать в Курской области
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовится к выводу ВСУ из Курской области, утверждает депутат Рады Марьяна Безуглая в своем... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:05
2024-11-06T12:05
2024-11-06T14:29
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовится к выводу ВСУ из Курской области, утверждает депутат Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале."Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было "обменяно" россиянам за это время и сколько украинцев погибло", — написала политик, комментируя сводку украинского командира. Она также предложила главкому ВСУ лично остаться на этом направлении.Президент России Владимир Путин 4 ноября заявил, что Россия освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров.
https://ria.ru/20241105/rs-1981948874.html
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в мире, курская область, россия, харьковская область, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Курская область, Россия, Харьковская область, Владимир Путин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Политика
В Раде рассказали, что Сырский намерен сделать в Курской области
Депутат Рады Безуглая: Сырский готовится к выводу ВСУ из Курской области