https://ria.ru/20241106/syrskiy-1982164957.html

В Раде рассказали, что Сырский намерен сделать в Курской области

В Раде рассказали, что Сырский намерен сделать в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024

В Раде рассказали, что Сырский намерен сделать в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовится к выводу ВСУ из Курской области, утверждает депутат Рады Марьяна Безуглая в своем... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:05

2024-11-06T12:05

2024-11-06T14:29

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александр сырский

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовится к выводу ВСУ из Курской области, утверждает депутат Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале."Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было "обменяно" россиянам за это время и сколько украинцев погибло", — написала политик, комментируя сводку украинского командира. Она также предложила главкому ВСУ лично остаться на этом направлении.Президент России Владимир Путин 4 ноября заявил, что Россия освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров.

https://ria.ru/20241105/rs-1981948874.html

курская область

россия

харьковская область

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в мире, курская область, россия, харьковская область, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, политика