Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассказали, что Сырский намерен сделать в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 06.11.2024 (обновлено: 14:29 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/syrskiy-1982164957.html
В Раде рассказали, что Сырский намерен сделать в Курской области
В Раде рассказали, что Сырский намерен сделать в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024
В Раде рассказали, что Сырский намерен сделать в Курской области
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовится к выводу ВСУ из Курской области, утверждает депутат Рады Марьяна Безуглая в своем... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:05
2024-11-06T14:29
в мире
курская область
россия
харьковская область
владимир путин
александр сырский
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1ec4631d3ef29f5091bdf6ab1c349f1.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовится к выводу ВСУ из Курской области, утверждает депутат Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.&quot;Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было &quot;обменяно&quot; россиянам за это время и сколько украинцев погибло&quot;, — написала политик, комментируя сводку украинского командира. Она также предложила главкому ВСУ лично остаться на этом направлении.Президент России Владимир Путин 4 ноября заявил, что Россия освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров.
https://ria.ru/20241105/rs-1981948874.html
курская область
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_88d3793873c9f0fe40dd0130f8557706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, россия, харьковская область, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Курская область, Россия, Харьковская область, Владимир Путин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Политика
В Раде рассказали, что Сырский намерен сделать в Курской области

Депутат Рады Безуглая: Сырский готовится к выводу ВСУ из Курской области

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовится к выводу ВСУ из Курской области, утверждает депутат Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
«

"Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было "обменяно" россиянам за это время и сколько украинцев погибло", — написала политик, комментируя сводку украинского командира.

Она также предложила главкому ВСУ лично остаться на этом направлении.
Президент России Владимир Путин 4 ноября заявил, что Россия освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров.
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
СМИ сообщили Украине плохие новости об итоге выборов в США
5 ноября, 14:55
 
В миреКурская областьРоссияХарьковская областьВладимир ПутинАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала