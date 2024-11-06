https://ria.ru/20241106/ssha-1982109195.html

СМИ: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий

СМИ: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий

Более трети проголосовавших в ходе этих выборов США не причисляют себя ни к одной из партий, их доля превысила долю избирателей одной из крупнейших американских РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:42

2024-11-06T08:42

2024-11-06T08:57

выборы президента сша — 2024

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висконсин

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Более трети проголосовавших в ходе этих выборов США не причисляют себя ни к одной из партий, их доля превысила долю избирателей одной из крупнейших американских партий впервые с 2004 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию Edison Research."Доля независимых избирателей составляет 34%... в сравнении с 34% республиканцев и 32% демократов", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что впервые с 2004 года, когда компания начала выпускать опросы, доля избирателей, которые не причисляют себя ни к одной из партий, превысила долю сторонников одной из крупнейших партий США.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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выборы президента сша — 2024, камала харрис, сша, в мире, аризона, висконсин, дональд трамп