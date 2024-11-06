https://ria.ru/20241106/ssha-1982109195.html
СМИ: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий
СМИ: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий
Более трети проголосовавших в ходе этих выборов США не причисляют себя ни к одной из партий, их доля превысила долю избирателей одной из крупнейших американских РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:42
2024-11-06T08:42
2024-11-06T08:57
выборы президента сша — 2024
камала харрис
сша
в мире
аризона
висконсин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593885665_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_96012282c9115eb07382d9486756aa2b.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Более трети проголосовавших в ходе этих выборов США не причисляют себя ни к одной из партий, их доля превысила долю избирателей одной из крупнейших американских партий впервые с 2004 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию Edison Research."Доля независимых избирателей составляет 34%... в сравнении с 34% республиканцев и 32% демократов", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что впервые с 2004 года, когда компания начала выпускать опросы, доля избирателей, которые не причисляют себя ни к одной из партий, превысила долю сторонников одной из крупнейших партий США.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
аризона
висконсин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593885665_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5aa3ea401ef3e23ab9c891ed04c70838.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента сша — 2024, камала харрис, сша, в мире, аризона, висконсин, дональд трамп
Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, США, В мире, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп
СМИ: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий
Reuters: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий