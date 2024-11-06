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СМИ: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий - РИА Новости, 06.11.2024
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08:42 06.11.2024 (обновлено: 08:57 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982109195.html
СМИ: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий
СМИ: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий
Более трети проголосовавших в ходе этих выборов США не причисляют себя ни к одной из партий, их доля превысила долю избирателей одной из крупнейших американских РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:42
2024-11-06T08:57
выборы президента сша — 2024
камала харрис
сша
в мире
аризона
висконсин
дональд трамп
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Более трети проголосовавших в ходе этих выборов США не причисляют себя ни к одной из партий, их доля превысила долю избирателей одной из крупнейших американских партий впервые с 2004 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию Edison Research."Доля независимых избирателей составляет 34%... в сравнении с 34% республиканцев и 32% демократов", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что впервые с 2004 года, когда компания начала выпускать опросы, доля избирателей, которые не причисляют себя ни к одной из партий, превысила долю сторонников одной из крупнейших партий США.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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выборы президента сша — 2024, камала харрис, сша, в мире, аризона, висконсин, дональд трамп
Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, США, В мире, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп
СМИ: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий

Reuters: треть проголосовавших в США не причисляют себя ни к одной из партий

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Более трети проголосовавших в ходе этих выборов США не причисляют себя ни к одной из партий, их доля превысила долю избирателей одной из крупнейших американских партий впервые с 2004 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию Edison Research.
"Доля независимых избирателей составляет 34%... в сравнении с 34% республиканцев и 32% демократов", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что впервые с 2004 года, когда компания начала выпускать опросы, доля избирателей, которые не причисляют себя ни к одной из партий, превысила долю сторонников одной из крупнейших партий США.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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