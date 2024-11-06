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Трамп побеждает в колеблющемся штате Джорджия - РИА Новости, 06.11.2024
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08:39 06.11.2024 (обновлено: 08:52 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982108852.html
Трамп побеждает в колеблющемся штате Джорджия
Трамп побеждает в колеблющемся штате Джорджия - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп побеждает в колеблющемся штате Джорджия
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от демократов Камалу Харрис на выборах в штате Джорджия, который... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:39
2024-11-06T08:52
в мире
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
камала харрис
сша
джорджия
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от демократов Камалу Харрис на выборах в штате Джорджия, который является втором из семи колеблющихся штатов, где лидирует экс-президент, сообщает телеканал NBC News.После подсчета более чем 97% бюллетеней, Трамп получает 51,1% голосов, а Харрис - только 47,4%.Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис, сша, джорджия, аризона
В мире, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, Джорджия, Аризона
Трамп побеждает в колеблющемся штате Джорджия

NBC News: Трамп побеждает в Джорджии, втором из семи колеблющихся штатов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от демократов Камалу Харрис на выборах в штате Джорджия, который является втором из семи колеблющихся штатов, где лидирует экс-президент, сообщает телеканал NBC News.
После подсчета более чем 97% бюллетеней, Трамп получает 51,1% голосов, а Харрис - только 47,4%.
Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
 
В миреВыборы президента США — 2024Дональд ТрампКамала ХаррисСШАДжорджияАризона
 
 
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