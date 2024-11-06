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Трамп побеждает в колеблющемся штате Джорджия
Трамп побеждает в колеблющемся штате Джорджия - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп побеждает в колеблющемся штате Джорджия
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от демократов Камалу Харрис на выборах в штате Джорджия, который... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:39
2024-11-06T08:39
2024-11-06T08:52
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от демократов Камалу Харрис на выборах в штате Джорджия, который является втором из семи колеблющихся штатов, где лидирует экс-президент, сообщает телеканал NBC News.После подсчета более чем 97% бюллетеней, Трамп получает 51,1% голосов, а Харрис - только 47,4%.Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис, сша, джорджия, аризона
В мире, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, Джорджия, Аризона
Трамп побеждает в колеблющемся штате Джорджия
NBC News: Трамп побеждает в Джорджии, втором из семи колеблющихся штатов