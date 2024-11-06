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Сообщения об угрозах взрывов в США оказались недостоверными

Сообщения об угрозах взрывов в США оказались недостоверными - РИА Новости, 06.11.2024

Сообщения об угрозах взрывов в США оказались недостоверными

Все сообщения об угрозах взрывов в ходе выборов в США оказались недостоверными, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление главы агентства... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:01

2024-11-06T08:01

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Все сообщения об угрозах взрывов в ходе выборов в США оказались недостоверными, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление главы агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джена Истерли."Угрозы взрыва, о которых сообщалось в нескольких штатах, признаны недостоверными и не повлияли на возможность избирателей голосовать", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Истерли.Ранее телеканал CBS News сообщил со ссылкой на источники, что около 30 сообщений с угрозами о ложном минировании зафиксированы на выборах в США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, выборы президента сша — 2024