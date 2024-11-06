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Сообщения об угрозах взрывов в США оказались недостоверными
Сообщения об угрозах взрывов в США оказались недостоверными - РИА Новости, 06.11.2024
Сообщения об угрозах взрывов в США оказались недостоверными
Все сообщения об угрозах взрывов в ходе выборов в США оказались недостоверными, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление главы агентства... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:01
2024-11-06T08:01
2024-11-06T08:09
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Все сообщения об угрозах взрывов в ходе выборов в США оказались недостоверными, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление главы агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джена Истерли."Угрозы взрыва, о которых сообщалось в нескольких штатах, признаны недостоверными и не повлияли на возможность избирателей голосовать", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Истерли.Ранее телеканал CBS News сообщил со ссылкой на источники, что около 30 сообщений с угрозами о ложном минировании зафиксированы на выборах в США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Выборы президента США — 2024
Сообщения об угрозах взрывов в США оказались недостоверными
Сообщения об угрозах взрывов на выборах в США оказались недостоверными