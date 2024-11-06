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В Китае предрекли насилие в США после выборов - РИА Новости, 06.11.2024
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07:44 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ssha-1982103717.html
В Китае предрекли насилие в США после выборов
В Китае предрекли насилие в США после выборов - РИА Новости, 06.11.2024
В Китае предрекли насилие в США после выборов
Риск возникновения актов насилия по результатам выборов в США довольно велик, при этом на такие действия могут пойти как “правые”, так и “левые”, в зависимости... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:44
2024-11-06T07:44
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
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ПЕКИН, 6 ноя - РИА Новости. Риск возникновения актов насилия по результатам выборов в США довольно велик, при этом на такие действия могут пойти как “правые”, так и “левые”, в зависимости от того, чей кандидат потерпит поражение, пишет китайская газета Global Times со ссылкой на аналитиков. Как пишет издание, аналитики отмечают, что неопределенность заключается не только в результатах выборов, но и в масштабах возможного насилия, за чем внимательно следят рынки капитала”. “Сама подготовка (к выборам - ред.) указывает на потенциальный риск насилия на выборах, которое, скорее всего, произойдет, но вопрос, на сколько масштабно оно будет”, - сказал изданию профессор Института международных исследований при Китайском народном университете Дяо Дамин. Научный сотрудник Китайской академии общественных наук (КАОН), эксперт в области исследований США Люй Сян отметил изданию, что “как у “правых”, так и у “левых” в США есть экстремистские политические группы, такие как Proud Boys и Antifa”. “В прошлом они участвовали в политических беспорядках и инцидентах с применением насилия, поэтому они, скорее всего, предпримут действия, если их кандидат потерпит поражение”, - сказал Люй Сян. При этом он добавил, что по сравнению с силами охраны правопорядка, такими как Национальная гвардия, “эти воинствующие группировки не окажут серьезного влияния на всю страну, если только по всей стране не начнутся массовые беспорядки”. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В Китае предрекли насилие в США после выборов

Global Times: китайские аналитики прогнозируют риск насилия в США после выборов

© AP Photo / John BazemoreБеспартийный волонтер-наблюдатель следит за загрузкой данных после досрочного голосования
Беспартийный волонтер-наблюдатель следит за загрузкой данных после досрочного голосования - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / John Bazemore
Беспартийный волонтер-наблюдатель следит за загрузкой данных после досрочного голосования
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ПЕКИН, 6 ноя - РИА Новости. Риск возникновения актов насилия по результатам выборов в США довольно велик, при этом на такие действия могут пойти как “правые”, так и “левые”, в зависимости от того, чей кандидат потерпит поражение, пишет китайская газета Global Times со ссылкой на аналитиков.
Как пишет издание, аналитики отмечают, что неопределенность заключается не только в результатах выборов, но и в масштабах возможного насилия, за чем внимательно следят рынки капитала”.
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“Сама подготовка (к выборам - ред.) указывает на потенциальный риск насилия на выборах, которое, скорее всего, произойдет, но вопрос, на сколько масштабно оно будет”, - сказал изданию профессор Института международных исследований при Китайском народном университете Дяо Дамин.
Научный сотрудник Китайской академии общественных наук (КАОН), эксперт в области исследований США Люй Сян отметил изданию, что “как у “правых”, так и у “левых” в США есть экстремистские политические группы, такие как Proud Boys и Antifa”.
“В прошлом они участвовали в политических беспорядках и инцидентах с применением насилия, поэтому они, скорее всего, предпримут действия, если их кандидат потерпит поражение”, - сказал Люй Сян.
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При этом он добавил, что по сравнению с силами охраны правопорядка, такими как Национальная гвардия, “эти воинствующие группировки не окажут серьезного влияния на всю страну, если только по всей стране не начнутся массовые беспорядки”.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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