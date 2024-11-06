https://ria.ru/20241106/ssha-1982099843.html

Трамп получает 216 голосов выборщиков, пишут СМИ

Трамп получает 216 голосов выборщиков, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп получает 216 голосов выборщиков, пишут СМИ

Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу 216 голосов выборщиков, против 193 у его соперницы от демократов Камалы Харрис. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:10

2024-11-06T07:10

2024-11-06T07:15

в мире

калифорния

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу 216 голосов выборщиков, против 193 у его соперницы от демократов Камалы Харрис.Харрис значительно сократила отставание, после того, как закрылись участки в Калифорнии, крупнейший штат дает победителю 54 голоса выборщиков и считается демократическим.

калифорния

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, калифорния