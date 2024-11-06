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Трамп получает 216 голосов выборщиков, пишут СМИ
Трамп получает 216 голосов выборщиков, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп получает 216 голосов выборщиков, пишут СМИ
Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу 216 голосов выборщиков, против 193 у его соперницы от демократов Камалы Харрис. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:10
2024-11-06T07:10
2024-11-06T07:15
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу 216 голосов выборщиков, против 193 у его соперницы от демократов Камалы Харрис.Харрис значительно сократила отставание, после того, как закрылись участки в Калифорнии, крупнейший штат дает победителю 54 голоса выборщиков и считается демократическим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния
Трамп получает 216 голосов выборщиков, пишут СМИ
Прогноз Fox News: Трамп получит 216 голосов выборщиков, Харрис — 193
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости.
Телеканал Fox News
прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу 216 голосов выборщиков, против 193 у его соперницы от демократов Камалы Харрис.
Харрис значительно сократила отставание, после того, как закрылись участки в Калифорнии, крупнейший штат дает победителю 54 голоса выборщиков и считается демократическим.