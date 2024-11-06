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Трамп получает 216 голосов выборщиков, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
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07:10 06.11.2024 (обновлено: 07:15 06.11.2024) дополняется ...
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Трамп получает 216 голосов выборщиков, пишут СМИ
Трамп получает 216 голосов выборщиков, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп получает 216 голосов выборщиков, пишут СМИ
Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу 216 голосов выборщиков, против 193 у его соперницы от демократов Камалы Харрис. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:10
2024-11-06T07:15
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу 216 голосов выборщиков, против 193 у его соперницы от демократов Камалы Харрис.Харрис значительно сократила отставание, после того, как закрылись участки в Калифорнии, крупнейший штат дает победителю 54 голоса выборщиков и считается демократическим.
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в мире, калифорния
В мире, Калифорния
Трамп получает 216 голосов выборщиков, пишут СМИ

Прогноз Fox News: Трамп получит 216 голосов выборщиков, Харрис — 193

© AP Photo / Chet StrangeМужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США
Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chet Strange
Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу 216 голосов выборщиков, против 193 у его соперницы от демократов Камалы Харрис.
Харрис значительно сократила отставание, после того, как закрылись участки в Калифорнии, крупнейший штат дает победителю 54 голоса выборщиков и считается демократическим.
 
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