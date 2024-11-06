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Участника коррупционного скандала в ВМС США Гленна осудили на 15 лет - РИА Новости, 06.11.2024
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04:34 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ssha-1982082685.html
Участника коррупционного скандала в ВМС США Гленна осудили на 15 лет
Участника коррупционного скандала в ВМС США Гленна осудили на 15 лет - РИА Новости, 06.11.2024
Участника коррупционного скандала в ВМС США Гленна осудили на 15 лет
Малайзийский бизнесмен Леонард Фрэнсис Гленн по прозвищу "Толстый Леонард", один из главных участников масштабного коррупционного скандала в американских... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:34
2024-11-06T04:34
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Малайзийский бизнесмен Леонард Фрэнсис Гленн по прозвищу "Толстый Леонард", один из главных участников масштабного коррупционного скандала в американских военно-морских силах, был осужден в США на 15 лет, сообщает прокуратура США по южному округу Калифорнии. "Леонард Гленн Фрэнсис, организатор беспрецедентной взяточнической и мошеннической схемы, целью которой стали ВМС США, был приговорен сегодня федеральным судом к 180 месяцам тюремного заключения и обязан выплатить 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков ВМС, а также штраф в размере 150 тысяч долларов. Фрэнсиса также обязали выплатить 35 миллионов долларов, полученные незаконным путем в результате преступлений", - говорится на сайте прокуратуры. В декабре прошлого года США и Венесуэла достигли договоренности об освобождении шести задержанных местными властями американских граждан, а также экстрадиции в США беглого малайзийского бизнесмена Леонарда Фрэнсиса Гленна по прозвищу "Толстый Леонард" - одного из главных участников масштабного коррупционного скандала в американских военно-морских силах.
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в мире, сша, калифорния, венесуэла
В мире, США, Калифорния, Венесуэла
Участника коррупционного скандала в ВМС США Гленна осудили на 15 лет

Один из главных участников коррупционного скандала в ВМС США осужден на 15 лет

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Малайзийский бизнесмен Леонард Фрэнсис Гленн по прозвищу "Толстый Леонард", один из главных участников масштабного коррупционного скандала в американских военно-морских силах, был осужден в США на 15 лет, сообщает прокуратура США по южному округу Калифорнии.
"Леонард Гленн Фрэнсис, организатор беспрецедентной взяточнической и мошеннической схемы, целью которой стали ВМС США, был приговорен сегодня федеральным судом к 180 месяцам тюремного заключения и обязан выплатить 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков ВМС, а также штраф в размере 150 тысяч долларов. Фрэнсиса также обязали выплатить 35 миллионов долларов, полученные незаконным путем в результате преступлений", - говорится на сайте прокуратуры.
В декабре прошлого года США и Венесуэла достигли договоренности об освобождении шести задержанных местными властями американских граждан, а также экстрадиции в США беглого малайзийского бизнесмена Леонарда Фрэнсиса Гленна по прозвищу "Толстый Леонард" - одного из главных участников масштабного коррупционного скандала в американских военно-морских силах.
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