https://ria.ru/20241106/ssha-1982082685.html

Участника коррупционного скандала в ВМС США Гленна осудили на 15 лет

Участника коррупционного скандала в ВМС США Гленна осудили на 15 лет - РИА Новости, 06.11.2024

Участника коррупционного скандала в ВМС США Гленна осудили на 15 лет

Малайзийский бизнесмен Леонард Фрэнсис Гленн по прозвищу "Толстый Леонард", один из главных участников масштабного коррупционного скандала в американских... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:34

2024-11-06T04:34

2024-11-06T04:34

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калифорния

венесуэла

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Малайзийский бизнесмен Леонард Фрэнсис Гленн по прозвищу "Толстый Леонард", один из главных участников масштабного коррупционного скандала в американских военно-морских силах, был осужден в США на 15 лет, сообщает прокуратура США по южному округу Калифорнии. "Леонард Гленн Фрэнсис, организатор беспрецедентной взяточнической и мошеннической схемы, целью которой стали ВМС США, был приговорен сегодня федеральным судом к 180 месяцам тюремного заключения и обязан выплатить 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков ВМС, а также штраф в размере 150 тысяч долларов. Фрэнсиса также обязали выплатить 35 миллионов долларов, полученные незаконным путем в результате преступлений", - говорится на сайте прокуратуры. В декабре прошлого года США и Венесуэла достигли договоренности об освобождении шести задержанных местными властями американских граждан, а также экстрадиции в США беглого малайзийского бизнесмена Леонарда Фрэнсиса Гленна по прозвищу "Толстый Леонард" - одного из главных участников масштабного коррупционного скандала в американских военно-морских силах.

https://ria.ru/20220725/politika-1804234889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, калифорния, венесуэла