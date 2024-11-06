https://ria.ru/20241106/ssha-1982068365.html

Более трети американцев считают излишней поддержку Израиля, показал опрос

Более трети американцев считают излишней поддержку Израиля, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024

Более трети американцев считают излишней поддержку Израиля, показал опрос

По предварительным данным, 32% американцев на общенациональном уровне считают излишней поддержку Израиля со стороны США, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:10

2024-11-06T02:10

2024-11-06T02:10

в мире

сша

израиль

аризона

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По предварительным данным, 32% американцев на общенациональном уровне считают излишней поддержку Израиля со стороны США, передает агентство Рейтер со ссылкой данные exit poll компании Edison Research. Согласно предварительным результатам Edison Research, 32% считают, что поддержка со стороны США слишком сильная. При этом 31% считает, что поддержка Израиля Штатами недостаточная. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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израиль

аризона

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, аризона, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024