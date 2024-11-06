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Более трети американцев считают излишней поддержку Израиля, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
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02:10 06.11.2024
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Более трети американцев считают излишней поддержку Израиля, показал опрос
Более трети американцев считают излишней поддержку Израиля, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
Более трети американцев считают излишней поддержку Израиля, показал опрос
По предварительным данным, 32% американцев на общенациональном уровне считают излишней поддержку Израиля со стороны США, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:10
2024-11-06T02:10
в мире
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израиль
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камала харрис
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По предварительным данным, 32% американцев на общенациональном уровне считают излишней поддержку Израиля со стороны США, передает агентство Рейтер со ссылкой данные exit poll компании Edison Research. Согласно предварительным результатам Edison Research, 32% считают, что поддержка со стороны США слишком сильная. При этом 31% считает, что поддержка Израиля Штатами недостаточная. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, израиль, аризона, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Израиль, Аризона, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Более трети американцев считают излишней поддержку Израиля, показал опрос

Опрос: 32 процента американцев считают излишней поддержку Израиля со стороны США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛюди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
Люди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Люди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По предварительным данным, 32% американцев на общенациональном уровне считают излишней поддержку Израиля со стороны США, передает агентство Рейтер со ссылкой данные exit poll компании Edison Research.
Согласно предварительным результатам Edison Research, 32% считают, что поддержка со стороны США слишком сильная. При этом 31% считает, что поддержка Израиля Штатами недостаточная.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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