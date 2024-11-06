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Опрос показал, насколько важна для американцев международная политика - РИА Новости, 06.11.2024
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01:43 06.11.2024 (обновлено: 06:46 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982066226.html
Опрос показал, насколько важна для американцев международная политика
Опрос показал, насколько важна для американцев международная политика - РИА Новости, 06.11.2024
Опрос показал, насколько важна для американцев международная политика
Лишь 4% американцев считают международную политику наиболее важным вопросом для США, 66% ставят на первое место демократию и экономику, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:43
2024-11-06T06:46
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Лишь 4% американцев считают международную политику наиболее важным вопросом для США, 66% ставят на первое место демократию и экономику, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN. Как следует из опубликованных данных, 35% опрошенных американцев назвали демократию главным вопросом для страны. Еще 31% поставили на первое место экономику. Порядка четверти опрошенных отнесли к главным проблемам аборты и иммиграцию. Меньше всего американцев - 4% - назвали главным вопросом международную политику.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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РИА Новости
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4.7
96
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Живет своей жизнью: Таймс сквер в разгар выборов
Таймс сквер, одна из главных туристических улиц Нью-Йорка, в разгар выборов живет своей жизнью.
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353
60
353
60
выборы президента сша — 2024, сша, в мире
Выборы президента США — 2024, США, В мире
Опрос показал, насколько важна для американцев международная политика

Exit poll СNN: 4% американцев считают международную политику главным вопросом

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Лишь 4% американцев считают международную политику наиболее важным вопросом для США, 66% ставят на первое место демократию и экономику, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN.
Как следует из опубликованных данных, 35% опрошенных американцев назвали демократию главным вопросом для страны. Еще 31% поставили на первое место экономику. Порядка четверти опрошенных отнесли к главным проблемам аборты и иммиграцию. Меньше всего американцев - 4% - назвали главным вопросом международную политику.
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