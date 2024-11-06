https://ria.ru/20241106/ssha-1982066226.html
Опрос показал, насколько важна для американцев международная политика
Опрос показал, насколько важна для американцев международная политика - РИА Новости, 06.11.2024
Опрос показал, насколько важна для американцев международная политика
Лишь 4% американцев считают международную политику наиболее важным вопросом для США, 66% ставят на первое место демократию и экономику, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:43
2024-11-06T01:43
2024-11-06T06:46
выборы президента сша — 2024
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982097059_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dbbfcf6f026b523a00c04e1863dc6e2b.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Лишь 4% американцев считают международную политику наиболее важным вопросом для США, 66% ставят на первое место демократию и экономику, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN. Как следует из опубликованных данных, 35% опрошенных американцев назвали демократию главным вопросом для страны. Еще 31% поставили на первое место экономику. Порядка четверти опрошенных отнесли к главным проблемам аборты и иммиграцию. Меньше всего американцев - 4% - назвали главным вопросом международную политику.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982097059_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_50e66cdaea06c6bd2f81e181b4820c0e.jpg
Живет своей жизнью: Таймс сквер в разгар выборов
Таймс сквер, одна из главных туристических улиц Нью-Йорка, в разгар выборов живет своей жизнью.
2024-11-06T01:43
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента сша — 2024, сша, в мире
Выборы президента США — 2024, США, В мире
Опрос показал, насколько важна для американцев международная политика
Exit poll СNN: 4% американцев считают международную политику главным вопросом