https://ria.ru/20241106/ssha-1982063912.html

Около 58 процентов американцев недовольны работой Байдена, показал опрос

Около 58 процентов американцев недовольны работой Байдена, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024

Около 58 процентов американцев недовольны работой Байдена, показал опрос

Около 58% избирателей в США выражают недовольство работой президента Джо Байдена, тогда как 41% респондентов одобряют его деятельность на посту главы... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:21

2024-11-06T01:21

2024-11-06T01:21

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Около 58% избирателей в США выражают недовольство работой президента Джо Байдена, тогда как 41% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства, передает телеканал CNN после опроса американских избирателей в рамках exit poll. По данным телеканала, американцев попросили ответить на вопрос о том, как они оценивают работу Байдена на посту президента США.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024