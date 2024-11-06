Рейтинг@Mail.ru
Около 58 процентов американцев недовольны работой Байдена, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ssha-1982063912.html
Около 58 процентов американцев недовольны работой Байдена, показал опрос
Около 58 процентов американцев недовольны работой Байдена, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
Около 58 процентов американцев недовольны работой Байдена, показал опрос
Около 58% избирателей в США выражают недовольство работой президента Джо Байдена, тогда как 41% респондентов одобряют его деятельность на посту главы... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:21
2024-11-06T01:21
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982045080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fa1c6bc33fb53bc93cd21e481c8a4f1.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Около 58% избирателей в США выражают недовольство работой президента Джо Байдена, тогда как 41% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства, передает телеканал CNN после опроса американских избирателей в рамках exit poll. По данным телеканала, американцев попросили ответить на вопрос о том, как они оценивают работу Байдена на посту президента США.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982045080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87ac72dd1a54f99eb076e7fb7ed75622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Около 58 процентов американцев недовольны работой Байдена, показал опрос

CNN: около 58 процентов американцев выражают недовольство работой Байдена

© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели во время голосования на выборах президента США
Избиратели во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели во время голосования на выборах президента США
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Около 58% избирателей в США выражают недовольство работой президента Джо Байдена, тогда как 41% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства, передает телеканал CNN после опроса американских избирателей в рамках exit poll.
По данным телеканала, американцев попросили ответить на вопрос о том, как они оценивают работу Байдена на посту президента США.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
 
В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала