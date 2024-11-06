https://ria.ru/20241106/ssha-1982063912.html
Около 58 процентов американцев недовольны работой Байдена, показал опрос
Около 58 процентов американцев недовольны работой Байдена, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
Около 58 процентов американцев недовольны работой Байдена, показал опрос
Около 58% избирателей в США выражают недовольство работой президента Джо Байдена, тогда как 41% респондентов одобряют его деятельность на посту главы... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:21
2024-11-06T01:21
2024-11-06T01:21
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Около 58% избирателей в США выражают недовольство работой президента Джо Байдена, тогда как 41% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства, передает телеканал CNN после опроса американских избирателей в рамках exit poll. По данным телеканала, американцев попросили ответить на вопрос о том, как они оценивают работу Байдена на посту президента США.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Около 58 процентов американцев недовольны работой Байдена, показал опрос
CNN: около 58 процентов американцев выражают недовольство работой Байдена