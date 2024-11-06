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СМИ: жителя Мичигана задержали за угрозы в адрес комитета Демпартии - РИА Новости, 06.11.2024
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00:42 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ssha-1982059358.html
СМИ: жителя Мичигана задержали за угрозы в адрес комитета Демпартии
СМИ: жителя Мичигана задержали за угрозы в адрес комитета Демпартии - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: жителя Мичигана задержали за угрозы в адрес комитета Демпартии
Житель города Джексон в американском штате Мичиган задержан ФБР по делу об угрозах в адрес местного комитета Демократической партии, пишет издание Detroit News. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:42
2024-11-06T00:42
мичиган
дональд трамп
фбр
выборы президента сша — 2024
камала харрис
джексон
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Житель города Джексон в американском штате Мичиган задержан ФБР по делу об угрозах в адрес местного комитета Демократической партии, пишет издание Detroit News. Ранее ФБР задержало в штате Мичиган другого мужчину, угрожавшего расстрелять сторонников кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. "Житель города Джексон, 46-летний Кристофер Клэй Пирс, обвинен по делу об угрозах в адрес ... комитета политических действий", - говорится в публикации. По данным издания, Пирс, использовавший адрес электронной почты под именем "Ваш худший кошмар", предположительно, угрожал расправой упомянутому комитету в отправленном ему письме, указав причиной рассылку комитетом предвыборной агитации, в которой Пирс якобы обвиняется в расизме. В письме Пирс также назвал кандидата в президенты от Демократической партии США Камалу Харрис коммунисткой и заявил, что она, по его мнению, не заслуживает даже принимать участие в президентской гонке. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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мичиган, дональд трамп, фбр, выборы президента сша — 2024, камала харрис, джексон, сша, в мире
Мичиган, Дональд Трамп, ФБР, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Джексон, США, В мире
СМИ: жителя Мичигана задержали за угрозы в адрес комитета Демпартии

Detroit News: ФБР задержало жителя Мичигана за угрозы в адрес комитета Демпартии

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Житель города Джексон в американском штате Мичиган задержан ФБР по делу об угрозах в адрес местного комитета Демократической партии, пишет издание Detroit News.
Ранее ФБР задержало в штате Мичиган другого мужчину, угрожавшего расстрелять сторонников кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах.
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"Житель города Джексон, 46-летний Кристофер Клэй Пирс, обвинен по делу об угрозах в адрес ... комитета политических действий", - говорится в публикации.
По данным издания, Пирс, использовавший адрес электронной почты под именем "Ваш худший кошмар", предположительно, угрожал расправой упомянутому комитету в отправленном ему письме, указав причиной рассылку комитетом предвыборной агитации, в которой Пирс якобы обвиняется в расизме. В письме Пирс также назвал кандидата в президенты от Демократической партии США Камалу Харрис коммунисткой и заявил, что она, по его мнению, не заслуживает даже принимать участие в президентской гонке.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
 
МичиганДональд ТрампФБРВыборы президента США — 2024Камала ХаррисДжексонСШАВ мире
 
 
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