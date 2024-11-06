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СМИ: жителя Мичигана задержали за угрозы в адрес комитета Демпартии

СМИ: жителя Мичигана задержали за угрозы в адрес комитета Демпартии - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: жителя Мичигана задержали за угрозы в адрес комитета Демпартии

Житель города Джексон в американском штате Мичиган задержан ФБР по делу об угрозах в адрес местного комитета Демократической партии, пишет издание Detroit News. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T00:42

2024-11-06T00:42

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Житель города Джексон в американском штате Мичиган задержан ФБР по делу об угрозах в адрес местного комитета Демократической партии, пишет издание Detroit News. Ранее ФБР задержало в штате Мичиган другого мужчину, угрожавшего расстрелять сторонников кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. "Житель города Джексон, 46-летний Кристофер Клэй Пирс, обвинен по делу об угрозах в адрес ... комитета политических действий", - говорится в публикации. По данным издания, Пирс, использовавший адрес электронной почты под именем "Ваш худший кошмар", предположительно, угрожал расправой упомянутому комитету в отправленном ему письме, указав причиной рассылку комитетом предвыборной агитации, в которой Пирс якобы обвиняется в расизме. В письме Пирс также назвал кандидата в президенты от Демократической партии США Камалу Харрис коммунисткой и заявил, что она, по его мнению, не заслуживает даже принимать участие в президентской гонке. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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