Спецоперация, 6 ноября: освобождение Максимовки и Антоновки в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска освободили Максимовку и Антоновку в ДНР, потери ВСУ на курском направлении превысили 30 тысяч военнослужащих, в дагестанском Каспийске от сбитого беспилотника пострадала девушка.
ВС РФ освободили Максимовку и Антоновку в ДНР
Российская армия за последние сутки освободила населенные пункты Максимовка и Антоновка в ДНР, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотника.
Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военных
По данным Минобороны РФ, украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 250 военнослужащих, восемь боевых машин пехоты, в том числе две БМП Bradley производства США. Подразделениями группировки "Север" отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 050 военнослужащих, 184 танка, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили села Максимовка и Антоновка в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили села Максимовка и Антоновка в ДНР
В Каспийске девушка пострадала об сбитого дрона
Девушка получила легкое ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске в Дагестане, ее состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе минздрава региона. Глава республики Сергей Меликов сообщал, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Он отметил, что осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень, состояние ее удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь.
Кроме того, в республике была приостановка работы аэропорта Махачкалы, в 12.40 мск он возобновил работу.
ПВО сбила три БПЛА над Курской и Орловской областями
Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны России.
Рогов сообщил о продвижении ВС РФ к южному пригороду Курахово
Российские войска начали наступление на времевском направлении Запорожской линии фронта с востока, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Также он заявил, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18