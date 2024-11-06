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Спецоперация, 6 ноября: освобождение Максимовки и Антоновки в ДНР - РИА Новости, 06.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/spetsperatsiya-1982289377.html
Спецоперация, 6 ноября: освобождение Максимовки и Антоновки в ДНР
Спецоперация, 6 ноября: освобождение Максимовки и Антоновки в ДНР - РИА Новости, 06.11.2024
Спецоперация, 6 ноября: освобождение Максимовки и Антоновки в ДНР
Российские войска освободили Максимовку и Антоновку в ДНР, потери ВСУ на курском направлении превысили 30 тысяч военнослужащих, в дагестанском Каспийске от... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:38
2024-11-06T18:38
специальная военная операция на украине
россия
сергей меликов
вооруженные силы украины
миг-29
владимир рогов
донецкая народная республика
каспийск
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска освободили Максимовку и Антоновку в ДНР, потери ВСУ на курском направлении превысили 30 тысяч военнослужащих, в дагестанском Каспийске от сбитого беспилотника пострадала девушка. ВС РФ освободили Максимовку и Антоновку в ДНРРоссийская армия за последние сутки освободила населенные пункты Максимовка и Антоновка в ДНР, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотника. Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военныхПо данным Минобороны РФ, украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 250 военнослужащих, восемь боевых машин пехоты, в том числе две БМП Bradley производства США. Подразделениями группировки "Север" отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 050 военнослужащих, 184 танка, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров.В Каспийске девушка пострадала об сбитого дронаДевушка получила легкое ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске в Дагестане, ее состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе минздрава региона. Глава республики Сергей Меликов сообщал, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Он отметил, что осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень, состояние ее удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь. Кроме того, в республике была приостановка работы аэропорта Махачкалы, в 12.40 мск он возобновил работу. ПВО сбила три БПЛА над Курской и Орловской областямиРоссийские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны России. Рогов сообщил о продвижении ВС РФ к южному пригороду КураховоРоссийские войска начали наступление на времевском направлении Запорожской линии фронта с востока, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Также он заявил, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
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россия
донецкая народная республика
каспийск
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Уничтожение БМП Bradley ВСУ в Курской области
Росгвардия показала, как операторы БПЛА уничтожили в Курской области БМП Bradley ВСУ, произведенную в США
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россия, сергей меликов, вооруженные силы украины, миг-29, владимир рогов, донецкая народная республика, каспийск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Меликов, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Владимир Рогов, Донецкая Народная Республика, Каспийск

Спецоперация, 6 ноября: освобождение Максимовки и Антоновки в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска освободили Максимовку и Антоновку в ДНР, потери ВСУ на курском направлении превысили 30 тысяч военнослужащих, в дагестанском Каспийске от сбитого беспилотника пострадала девушка.

ВС РФ освободили Максимовку и Антоновку в ДНР

Российская армия за последние сутки освободила населенные пункты Максимовка и Антоновка в ДНР, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотника.

Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военных

По данным Минобороны РФ, украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 250 военнослужащих, восемь боевых машин пехоты, в том числе две БМП Bradley производства США. Подразделениями группировки "Север" отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 050 военнослужащих, 184 танка, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили села Максимовка и Антоновка в ДНР
Российские войска освободили села Максимовка и Антоновка в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили села Максимовка и Антоновка в ДНР

В Каспийске девушка пострадала об сбитого дрона

Девушка получила легкое ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске в Дагестане, ее состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе минздрава региона. Глава республики Сергей Меликов сообщал, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Он отметил, что осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень, состояние ее удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь.
Кроме того, в республике была приостановка работы аэропорта Махачкалы, в 12.40 мск он возобновил работу.

ПВО сбила три БПЛА над Курской и Орловской областями

Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны России.

Рогов сообщил о продвижении ВС РФ к южному пригороду Курахово

Российские войска начали наступление на времевском направлении Запорожской линии фронта с востока, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Также он заявил, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей МеликовВооруженные силы УкраиныМиГ-29Владимир РоговДонецкая Народная РеспубликаКаспийск
 
 
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