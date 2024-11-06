https://ria.ru/20241106/spetsperatsiya-1982289377.html

Спецоперация, 6 ноября: освобождение Максимовки и Антоновки в ДНР

Спецоперация, 6 ноября: освобождение Максимовки и Антоновки в ДНР - РИА Новости, 06.11.2024

Спецоперация, 6 ноября: освобождение Максимовки и Антоновки в ДНР

Российские войска освободили Максимовку и Антоновку в ДНР, потери ВСУ на курском направлении превысили 30 тысяч военнослужащих, в дагестанском Каспийске от... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:38

2024-11-06T18:38

2024-11-06T18:38

специальная военная операция на украине

россия

сергей меликов

вооруженные силы украины

миг-29

владимир рогов

донецкая народная республика

каспийск

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска освободили Максимовку и Антоновку в ДНР, потери ВСУ на курском направлении превысили 30 тысяч военнослужащих, в дагестанском Каспийске от сбитого беспилотника пострадала девушка. ВС РФ освободили Максимовку и Антоновку в ДНРРоссийская армия за последние сутки освободила населенные пункты Максимовка и Антоновка в ДНР, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотника. Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военныхПо данным Минобороны РФ, украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 250 военнослужащих, восемь боевых машин пехоты, в том числе две БМП Bradley производства США. Подразделениями группировки "Север" отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 050 военнослужащих, 184 танка, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров.В Каспийске девушка пострадала об сбитого дронаДевушка получила легкое ранение осколком от сбитого дрона в Каспийске в Дагестане, ее состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе минздрава региона. Глава республики Сергей Меликов сообщал, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Он отметил, что осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень, состояние ее удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь. Кроме того, в республике была приостановка работы аэропорта Махачкалы, в 12.40 мск он возобновил работу. ПВО сбила три БПЛА над Курской и Орловской областямиРоссийские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны России. Рогов сообщил о продвижении ВС РФ к южному пригороду КураховоРоссийские войска начали наступление на времевском направлении Запорожской линии фронта с востока, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Также он заявил, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

каспийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение БМП Bradley ВСУ в Курской области Росгвардия показала, как операторы БПЛА уничтожили в Курской области БМП Bradley ВСУ, произведенную в США 2024-11-06T18:38 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей меликов, вооруженные силы украины, миг-29, владимир рогов, донецкая народная республика, каспийск