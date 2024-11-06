Рейтинг@Mail.ru
На Курском направлении за сутки уничтожили восемь боевых машин пехоты - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 06.11.2024 (обновлено: 14:19 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982197426.html
На Курском направлении за сутки уничтожили восемь боевых машин пехоты
На Курском направлении за сутки уничтожили восемь боевых машин пехоты - РИА Новости, 06.11.2024
На Курском направлении за сутки уничтожили восемь боевых машин пехоты
За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две Bradley, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:16
2024-11-06T14:19
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981208515_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_d61ca3eb9424a44bb990043014daeaab.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две Bradley, сообщило Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП Bradley производства США, и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей", - говорится в сообщении ведомства. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981208515_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_b13855407ac422cda20a131a28e68fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Курском направлении за сутки уничтожили восемь боевых машин пехоты

Минобороны: потери ВСУ на Курском направлении превысили 250 военнослужащих

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две Bradley, сообщило Минобороны РФ.
«
"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП Bradley производства США, и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала