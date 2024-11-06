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На Курском направлении за сутки уничтожили восемь боевых машин пехоты
На Курском направлении за сутки уничтожили восемь боевых машин пехоты - РИА Новости, 06.11.2024
На Курском направлении за сутки уничтожили восемь боевых машин пехоты
За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две Bradley, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:16
2024-11-06T14:16
2024-11-06T14:19
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две Bradley, сообщило Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП Bradley производства США, и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей", - говорится в сообщении ведомства. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Курском направлении за сутки уничтожили восемь боевых машин пехоты
Минобороны: потери ВСУ на Курском направлении превысили 250 военнослужащих