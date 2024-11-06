https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982197426.html

На Курском направлении за сутки уничтожили восемь боевых машин пехоты

На Курском направлении за сутки уничтожили восемь боевых машин пехоты - РИА Новости, 06.11.2024

На Курском направлении за сутки уничтожили восемь боевых машин пехоты

За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две Bradley, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:16

2024-11-06T14:16

2024-11-06T14:19

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две Bradley, сообщило Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП Bradley производства США, и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей", - говорится в сообщении ведомства. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)