https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982195994.html

Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих

Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих - РИА Новости, 06.11.2024

Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих

Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:07

2024-11-06T14:07

2024-11-06T14:42

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981565938_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b0729048a75a90876de75dc008263d68.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 050 военнослужащих", — уточнили в ведомстве.Также за этот период Киев потерял в регионе:Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область, пытаясь захватить российские территории. Их продвижение удалось остановить. Российская армия постепенно выдавливает противника из региона.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241105/spetsoperatsiya-1981862575.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сша