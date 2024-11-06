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Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 06.11.2024 (обновлено: 14:42 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982195994.html
Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих
Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих - РИА Новости, 06.11.2024
Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих
Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:07
2024-11-06T14:42
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны России.&quot;Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 050 военнослужащих&quot;, — уточнили в ведомстве.Также за этот период Киев потерял в регионе:Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область, пытаясь захватить российские территории. Их продвижение удалось остановить. Российская армия постепенно выдавливает противника из региона.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241105/spetsoperatsiya-1981862575.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, США
Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих

Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области 30 тысяч военных, 184 танка, 115 БМП

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ
Военнослужащие расчета орудия Гиацинт-Б ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
«

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 050 военнослужащих", — уточнили в ведомстве.

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Также за этот период Киев потерял в регионе:
  • 184 танка;
  • 115 боевых машин пехоты;
  • 107 бронетранспортеров;
  • 1088 боевых бронированных машин;
  • 817 автомобилей;
  • 261 артиллерийское орудие;
  • 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США;
  • 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область, пытаясь захватить российские территории. Их продвижение удалось остановить. Российская армия постепенно выдавливает противника из региона.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаСША
 
 
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