Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих
Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области 30 тысяч военных, 184 танка, 115 БМП
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ
Военнослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
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"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 050 военнослужащих", — уточнили в ведомстве.
Также за этот период Киев потерял в регионе:
- 184 танка;
- 115 боевых машин пехоты;
- 107 бронетранспортеров;
- 1088 боевых бронированных машин;
- 817 автомобилей;
- 261 артиллерийское орудие;
- 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США;
- 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область, пытаясь захватить российские территории. Их продвижение удалось остановить. Российская армия постепенно выдавливает противника из региона.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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