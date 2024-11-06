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Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении - РИА Новости, 06.11.2024
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07:05 06.11.2024 (обновлено: 16:52 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982099226.html
Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении
Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении - РИА Новости, 06.11.2024
Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении
Российские войска начали наступление на Времевском направлении запорожской линии фронта с востока, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:05
2024-11-06T16:52
в мире
россия
донецкая народная республика
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Российские войска начали наступление на Времевском направлении запорожской линии фронта с востока, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши ребята пошли вперед. Раньше они наступали с юга, со стороны Урожайного и Старомайорского, в сторону Макаровки, теперь наступление начато и с востока, со стороны Шахтерского и Золотой Нивы, освободили за последние сутки более 30 квадратных километров", — сказал Рогов. По его словам, главной цель российской армии на этом направлении является логистический пункт ВСУ, который сосредоточен в селах Времевка и Великая Новоселка. Об освобождении Золотой Нивы в ДНР МО России сообщало в начале октября, об освобождении Шахтерского — в начале ноября. Накануне ведомство информировало, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня, Урожайное — 14 июля.
https://ria.ru/20241105/svo-1982021002.html
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россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении

Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении с востока

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Российские войска начали наступление на Времевском направлении запорожской линии фронта с востока, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши ребята пошли вперед. Раньше они наступали с юга, со стороны Урожайного и Старомайорского, в сторону Макаровки, теперь наступление начато и с востока, со стороны Шахтерского и Золотой Нивы, освободили за последние сутки более 30 квадратных километров", — сказал Рогов.
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По его словам, главной цель российской армии на этом направлении является логистический пункт ВСУ, который сосредоточен в селах Времевка и Великая Новоселка.
Об освобождении Золотой Нивы в ДНР МО России сообщало в начале октября, об освобождении Шахтерского — в начале ноября. Накануне ведомство информировало, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня, Урожайное — 14 июля.
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