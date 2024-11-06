https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982099226.html

Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении

Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении - РИА Новости, 06.11.2024

Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении

Российские войска начали наступление на Времевском направлении запорожской линии фронта с востока, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:05

2024-11-06T07:05

2024-11-06T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Российские войска начали наступление на Времевском направлении запорожской линии фронта с востока, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши ребята пошли вперед. Раньше они наступали с юга, со стороны Урожайного и Старомайорского, в сторону Макаровки, теперь наступление начато и с востока, со стороны Шахтерского и Золотой Нивы, освободили за последние сутки более 30 квадратных километров", — сказал Рогов. По его словам, главной цель российской армии на этом направлении является логистический пункт ВСУ, который сосредоточен в селах Времевка и Великая Новоселка. Об освобождении Золотой Нивы в ДНР МО России сообщало в начале октября, об освобождении Шахтерского — в начале ноября. Накануне ведомство информировало, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня, Урожайное — 14 июля.

https://ria.ru/20241105/svo-1982021002.html

https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины