https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982099226.html
Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении
Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении - РИА Новости, 06.11.2024
Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении
Российские войска начали наступление на Времевском направлении запорожской линии фронта с востока, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:05
2024-11-06T07:05
2024-11-06T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Российские войска начали наступление на Времевском направлении запорожской линии фронта с востока, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши ребята пошли вперед. Раньше они наступали с юга, со стороны Урожайного и Старомайорского, в сторону Макаровки, теперь наступление начато и с востока, со стороны Шахтерского и Золотой Нивы, освободили за последние сутки более 30 квадратных километров", — сказал Рогов. По его словам, главной цель российской армии на этом направлении является логистический пункт ВСУ, который сосредоточен в селах Времевка и Великая Новоселка. Об освобождении Золотой Нивы в ДНР МО России сообщало в начале октября, об освобождении Шахтерского — в начале ноября. Накануне ведомство информировало, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня, Урожайное — 14 июля.
https://ria.ru/20241105/svo-1982021002.html
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении
Рогов сообщил о наступлении ВС России на Времевском направлении с востока